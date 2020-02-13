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13.02.2020 23:49
Рубрика: В мире

Посольство Италии превратилось на один вечер в оперу

Текст: Юрий Когалов
Посольство Италии на один вечер превратилось в оперный театр. В особняке Берга в четверг в рамках недавно стартовавшего нового культурного сезона прозвучали голоса талантливых молодых певцов. Дмитрий Чеблыков (баритон) и Франческа Тассинари (сопрано) под аккомпанемент Михаила Коршунова исполнили несколько арий из опер Джоаккино Россини "Золушка", "Шёлковая лестница", "Путешествие в Реймс", "Брачный вексель" и "Севильский цирюльник".
Фото: iStock
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Этот репертуар был подобран не случайно. Концерт был подготовлен в сотрудничестве в Академией Россини имени Альберто Дзедды, действующей в рамках оперного фестиваля Россини в Пезаро. Как отметила хозяйка вечера - супруга посла Италии Карен Лоуренс Терраччано, "этот фестиваль целиком и полностью посвящено Джоакино Россини, он был включен в список музыкальных мероприятий, имеющих высочайшее международное значение". "Посольство и фестиваль имеют особую связь, на протяжении уже нескольких лет мы сотрудничаем в сфере молодежных обменов. Каждый год посольство выделяет стипендии юным талантам, чтобы они могли пройти стажировки в наиболее престижных музыкальных учреждениях наших стран", - отметила Терраччано, добавив, что выступившие в особняке Берга исполнители являются как раз бывшими стипендиатами.

Художественный руководитель Россиниевского оперного фестиваля Эрнесто Паласио со своей стороны напомнил, что фестиваль ежегодно проходит в августе в Пезаро. И каждый год устраиваются обмены с Большим театром. Концерт в посольстве отчасти посвящен этому сотрудничеству (Тассинари в 2018 году стажировалась именно в Большом, а Чеблыков - в Пезаро).

Фото: Александр Корольков/РГ
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Паласио также отметил, что "очень ценит русские голоса", в этом году в фестивале примут участие 9 исполнителей из России. Поэтому, как уже шутят, РосОперФест можно расшифровывать не только как Россиниевский оперный фестиваль, но и как Русский оперный фестиваль.

Концерт в посольстве Италии стал вторым мероприятием, проведенным в рамках нового культурного сезона. На прошлой неделе старт ему дал квартет "Феликс" из Национальной Академии Св. Цецилиии, исполнивший сочинения Густава Малера, Альфреда Шнитке, Роберта Шумана и современного композитора Джованни Соллимы.

Как отметил посол Италии Паскуале Терраччано, "в этом году запланирована очень богатая и насыщенная программа". В 2019 году было проведено более 190 различных культурных мероприятий, в этом их будет еще больше, пообещал он.

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