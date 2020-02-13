В мире
13.02.2020 13:53
Текст: Юрий Сизов

Посольство Швейцарии открылось в Минске

Фото: iStock Фото: iStock
iStock

Беларусь готова объединять миротворческие усилия со Швейцарией ради мира в регионе. Эта мысль прозвучала из уст главы внешнеполитического ведомства РБ Владимира Макея, который 13 февраля и глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис совместно открыли на площади Свободы в Минске посольство Швейцарии.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
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Как уже сообщал "СОЮЗ", решение о повышении уровня дипломатического представительства было принято Федеральным советом Швейцарии в мае прошлого года в связи с активизацией двустороннего взаимодействия. Уже осенью в белорусской столице приступил к работе первый в истории двусторонних отношений посол Швейцарии Клод Альтерматт.

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