Посольство Швейцарии открылось в Минске

Беларусь готова объединять миротворческие усилия со Швейцарией ради мира в регионе. Эта мысль прозвучала из уст главы внешнеполитического ведомства РБ Владимира Макея, который 13 февраля и глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис совместно открыли на площади Свободы в Минске посольство Швейцарии.

Как уже сообщал "СОЮЗ", решение о повышении уровня дипломатического представительства было принято Федеральным советом Швейцарии в мае прошлого года в связи с активизацией двустороннего взаимодействия. Уже осенью в белорусской столице приступил к работе первый в истории двусторонних отношений посол Швейцарии Клод Альтерматт.