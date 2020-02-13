Путин поддержал предложение прописать в Конституции РФ индексацию зарплат

С такой инициативой выступил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, ведь "это действительно волнует миллионы граждан РФ", пояснил он.
Владимир Путин в четверг проводит встречу с участниками рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Глава ФНПР, в частности, обратился к президенту с предложением прописать, что "в Российской Федерации гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, индексация заработной платы, социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленным федеральным законом".
"Справедливо, я согласен", - отреагировал Путин.
Ранее на встрече президент также подчеркивал, что норма об индексации пенсий должна быть внесена в Конституцию РФ, чтобы закрыть лазейки для желающих игнорировать эту меру соцподдержки.