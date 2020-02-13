Путин поддержал предложение прописать в Конституции РФ индексацию зарплат

Президент России Владимир Путин назвал справедливым предложение закрепить в Конституции РФ обязательную индексацию заработной платы.

С такой инициативой выступил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, ведь "это действительно волнует миллионы граждан РФ", пояснил он.

Владимир Путин в четверг проводит встречу с участниками рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Глава ФНПР, в частности, обратился к президенту с предложением прописать, что "в Российской Федерации гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, индексация заработной платы, социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленным федеральным законом".

"Справедливо, я согласен", - отреагировал Путин.

Ранее на встрече президент также подчеркивал, что норма об индексации пенсий должна быть внесена в Конституцию РФ, чтобы закрыть лазейки для желающих игнорировать эту меру соцподдержки.