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13.02.2020 09:15
Рубрика: Легковые авто

Москвичи начали закрывать автономера деньгами

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В столице появились водители, которые закрывают номера своих машин деньгами. Об этом в интервью агентству "Москва" рассказал замгендиректора ГКУ "АМПП" Константин Середа.

Москва стала мировым лидером по числу автомобилей каршеринга

В целом люксовые иномарки с закрытыми номерами - явление для Москвы хоть и не повальное, но привычное. Недобросовестные водители прячут регистрационные знаки, чтобы не оплачивать парковку. Обычно их скрывали дисками и бумажками, теперь пошли дальше.

По словам собеседника агентства, некоторые водители закрывают номера деньгами или муляжами купюр. Впрочем, отмечают Середа, инспектор в любом случае имеет право убрать посторонний предмет с госномера. Если парковка не оплачена, автовладельцу придет штраф.