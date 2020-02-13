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13.02.2020 17:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На входах у ряда станций метро вечером в четверг возможны ограничения

Текст: Ирина Огилько

Вечером 13 февраля на входах и выходах станций метро "Динамо" и "Петровский парк" возможно будут введены ограничения из-за большого количества людей. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

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Связано увеличение пассажира потока с проведением массового мероприятия в спорткомплексе, расположенном рядом с этими станциями метро на Ленинградском проспекте, 8 А. Как ранее сообщалось, вечером в четверг в прилегающем к этим станциям метро спорткомплексе пройдет музыкальный фестиваль "Чартова дюжина". Сотрудники столичной подземки попросили пассажиров быть внимательными, следовать указателям и заранее покупать билеты на обратную поездку.

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