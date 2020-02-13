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13.02.2020 13:45
Рубрика: Легковые авто

Пользователи каршеринга смогут без парковки передать машину

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Один из операторов каршеринга тестирует новую функцию, которая позволит не парковаться. Теперь москвичи смогут сразу передать арендуемый автомобиль другому пользователю, не тратя время и деньги на поиск парковочного места.

Фото: скриншот с youtube.com
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Новая функция заработала с сегодняшнего дня, она работает на основе предыдущего обновления, в котором водитель мог указать адрес и ориентировочное время прибытия, а другой человек мог сделать предзаказ на машину.

Чтобы воспользоваться новой функцией, перед началом аренды нужно указать место и время прибытия и дать согласие на прямую передачу машины. После того, как другой клиент забронирует машину в адресе назначения, он сможет договориться о месте встречи с текущим пользователем через чат или позвонив ему на мобильный. В чате также можно поделиться геолокацией.

В Москве пользователи каршеринга смогут протестировать прямую передачу авто в районах Хамовники, "Сити", Арбат, Пресненский, Тверской, Мещанский, а также в "зеленых" зонах за МКАДом.