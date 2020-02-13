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13.02.2020 20:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин встретился с врио главы Калужской области Шапшой

Текст: Кира Латухина

Президент провел рабочую встречу с врио главы Калужской области Владиславом Шапшой.

Напомним, что прежний глава региона Анатолий Артамонов написал заявление с просьбой о досрочном прекращении полномочий с формулировкой "по собственному желанию" и Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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Временно исполняющим обязанности калужского губернатора до вступления в должность лица, избранного руководителем региона, глава государства назначил Владислава Шапшу, мэра Обнинска, первого российского наукограда, и сразу же побеседовал с ним.

Кстати, недавно Путин и Шапша участвовали в одном мероприятии - заседании Совета по местному самоуправлению. В частности, обнинский градоначальник рассказал об участии муниципалитетов в реализации нацпроектов.

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На теме нацпроектов Шапша и сосредоточится на новой должности. "Калужская область - один из лидеров в стране и в Центральном Федеральном округе по многим показателям, достигнуты серьезные показатели, - сказал он ТАСС. - Основная моя задача - это сохранить, приумножить и найти новые возможности для скорейшего достижения показателей и целей, поставленных в национальных проектах. Упор будет сделан на национальные проекты, это то, чего ждут люди, то, что должно улучшить жизнь каждого человека, быть близко каждому жителю Калужской области".

Анатолий Артамонов сообщил ТАСС, что сам рекомендовал себе на смену мэра Обнинска. "Достаточно опытный уже человек, хотя, как говорится еще молодой, все впереди. Он способный, очень хорошо обучается и я рекомендовал его с легким сердцем. Уверен, что у него все получится", - заметил бывший губернатор.

Напомним, что Артамонов был во главе области почти 20 лет, успешно руководил регионом и привел его к процветанию, сделав инвестиционно привлекательным.

Выборы главы Калужской области пройдут в единый день голосования 13 сентября - планово, так как срок полномочий губернатора истекал в этом году.

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