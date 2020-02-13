В московском метро отремонтируют 140 эскалаторов

В Московском метрополитене в этом году отремонтируют 140 эскалаторов, половину из них капитально. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Ремонт эскалаторов запланирован, в частности, на станциях "Планерная", "Воробьевы горы", "Электрозаводская", "Черкизовская" и "Курская". А текущий ремонт ждет подъемники станций "Медведково", "Дубровка", "Петровско-Разумовская", "Жулебино" и других. В департаменте напомнили, что срок службы механизмов эскалаторов составляет 50-60 лет при правильном уходе. Для обеспечения правильной работы подъемных устройств нужно проводить каждые 10-15 лет капремонт, а в середине этого срока - текущий ремонт.

Продолжительность ремонта составляет от месяца до двух. "Работы не будут мешать пассажирам - для них будут работать соседние эскалаторы", - заявил заммэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В прошлом году в метро отремонтировали около 100 эскалаторов, в том числе на станциях "Чистые пруды", "Сретенский бульвар", "Менделеевская", "Чеховская", "Бауманская".