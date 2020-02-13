Выборы губернатора Калужской области пройдут в сентябре

Выборы главы Калужской области состоятся 13 сентября - в единый день голосования. Об этом сообщил член Центризбиркома Евгений Шевченко.

Напомним, в четверг вечером президент Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, который написал заявление с просьбой о досрочном прекращении полномочий "по собственному желанию".

"Губернаторские выборы в Калужской области планово пройдут в единый день голосования 13 сентября, так как срок полномочий губернатора, избранного в 2015 году, истекал в этом году", - приводит слова Шевченко РИА Новости.

Врио губернатора области назначен мэр Обнинска Владислав Шапша.