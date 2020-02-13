"Корейцы" обошли "японцев". Названы самые надежные трехлетние авто

Рейтинг надежности трехлетних автомобилей опубликовал американский маркетинговый сервис J.D.Power. Возглавили его машины корейского производителя.

Исследование проводилось с июля по ноябрь прошлого года. В целом составители рейтинга отметили общее улучшение качества моделей 2017 года выпуска по сравнению с более старыми машинами. По сравнению с прошлым годом средний показатель надежности вырос на 2 пункта: для сравнения, средний скачок между 2018 и 2019 годом достиг 6 пунктов. Основой для исследования стали отзывы свыше 36 тысяч автовладельцев и количество зафиксированных поломок машин за прошлый год.

Возглавил рейтинг корейский бренд Genesis, набрав 89 очков из 100. Стоит отметить, что он включен в исследование впервые. На втором месте - Lexus, отдельным пунктом производителя была выделена модель ES. На третьем оказался Buick. Далее следуют Porsche и Toyota. В аутсайдерах списка оказались Jaguar, Chrysler и Land Rover.

Среди небольших авто первое место заняла Honda Fit, в премиум-сегменте - BMW 2-series. Лучшим компактным авто назван Nissan Leaf, компактным спорткаром - Mazda MX-5. Первые места в среднеразмерных авто в своих категориях заняли Buick Regal, Ford Mustang и Genesis G80. Среди полноразмерных авто лидером стала Toyota Avalon.

Лучшие модели среди минивэнов, вседорожников и кроссоверов по итогам исследования среди компактов и небольших - это Buick Encore, Mercedes-Benz GLA-Class, Chevrolet Equinox, Porsche Macan. В среднеразмерных оказались лучшими Toyota 4Runner и Lexus GX460. Наиболее надежный минивэн в рейтинге - Toyota Sienna. Составители рейтинга отметили также Chevrolet Tahoe, Nissan Frontier, Ford F150 и Chevrolet Silverado HD.

Эксперты отмечают, что в среднем показатели надежности выросли именно за счет кроссоверов и внедорожников. Наибольшее число жалоб автовладельцев приходится на системы аудио, связи, развлечений и навигации: в том числе, технологии по распознаванию голоса.