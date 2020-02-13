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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Приехали

Трамвайный парк Омска оказался в кризисе из-за изношенности техники и текучки кадров
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 31(8085)
Впервые за последние пятнадцать лет на улицы Омска вышел абсолютно новый трамвай. Ему предстоит пройти двухмесячный тест на совместимость с архаичным путевым хозяйством. Между тем трамвайный парк в Омске изношен на 95 процентов, и сегодня стоит вопрос о сохранении этого экологически чистого вида транспорта, появившегося в городе восемьдесят лет назад.
Пуск нового трамвая поможет выявить проблемные места, чтобы приступить к модернизации путевого хозяйства. Фото: Сергей Мельников Пуск нового трамвая поможет выявить проблемные места, чтобы приступить к модернизации путевого хозяйства. Фото: Сергей Мельников
Пуск нового трамвая поможет выявить проблемные места, чтобы приступить к модернизации путевого хозяйства. Фото: Сергей Мельников

- Новичок разительно отличается от остальных трамваев, средний возраст которых составляет 36 лет. Хотим, чтобы он пробежал 77 километров рельсов маршрутной сети. Это поможет выявить проблемные места, чтобы приступить к модернизации путевого хозяйства, - пояснил корреспонденту "РГ" директор департамента транспорта администрации Омска Александр Вялков. - Специально пустили его зимой, когда проблемы с состоянием проезжей части выражены наиболее остро.

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
В Петербурге появился трамвай для честных пассажиров

Трамвай "Спектр", выпускаемый уральскими машиностроителями, за восемь лет эксплуатации в разных регионах страны заслужил хорошую репутацию. У вагона низкий пол и большие окна со светоотражающими стеклами, он оборудован видеокамерами и электронным табло, удобен и пассажирам, и водителю. В трамвае установлена система ГЛОНАСС, а управление осуществляется при помощи бортового компьютера. В зависимости от комплектации, цена вагона составляет 25-27 миллионов рублей.

Будет ли пополняться парк новыми рельсовыми машинами в ближайшей перспективе, муниципальные специалисты сказать затрудняются, хотя благодаря нацпроектам появилась возможность приобретать их на условиях софинансирования с государством. Но поскольку изрядно изношен не только трамвайный, но весь остальной пассажирский транспортный парк, в первую очередь власти делают ставку на обновление автобусов и троллейбусов, пользующихся у горожан наибольшим спросом.

Чтобы поддерживать трамвайное хозяйство в рабочем состоянии, омичи пока ограничиваются капитальным ремонтом вагонов. Модернизация одного обходится городскому бюджету в три-четыре миллиона рублей, что почти на порядок дешевле покупки нового. Из девяноста трамваев, выработавших свой ресурс, отремонтировано четырнадцать. Обновленные салоны обеспечены светодиодным освещением, сидениями с подогревом, информационными табло с голосовым сопровождением.

Еще один способ "омолодить" подвижной состав - бывшие в употреблении московские трамваи, на смену которым в столице приходят вагоны современных моделей.

- В ближайшее время Омск получит десять трамваев из Москвы, выпущенных одиннадцать-двенадцать лет назад. Это уже второй подарок столичных властей и, надеюсь, не последний. Поступающие вагоны в рабочем состоянии, но требуют профилактического ремонта, - сообщил Александр Вялков.

В Омске в полтора раза вырос спрос на таксистов

Между тем электротранспорт пребывает в упадке не только в Омске, но и во многих других городах страны. Обновлению мешают не только финансовые трудности: сегодня трамваи и троллейбусы в России выпускают лишь несколько предприятий, так как массового спроса на них нет.

Другая проблема - кадровая. Водителям электротранспорта в столице платят на порядок больше, чем в Сибири. Профессионалы со стажем уезжают, молодежь трудоустраивается неохотно. Чтобы остановить текучку, городские власти заключили с профсоюзами территориальное соглашение о ежегодном повышении оплаты труда водителей на размер инфляции. В этом году она выросла на четыре процента. Но, понятно это недостаточный стимул для привлечения кадров в отрасль.

Тем временем

В Омске в этом году планируют приобрести 70 троллейбусов и 105 автобусов. Администрация города подала заявку на получение субсидии в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Речь идет о покупке транспортных средств в лизинг: 60 процентов стоимости будет оплачено из средств федерального бюджета, 40 - городского. Условие - создание в городе образцовых маршрутов с интервалом движения не более десяти минут и режимом обслуживания пассажиров с 06:00 до 23:00 часов. Сегодня после 20:00 часов омичам, особенно живущим на окраинах города, уехать проблематично.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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