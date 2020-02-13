Стивен Кинг объяснил продажу прав на экранизацию томской школьнице

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг рассказал о том, почему возникла идея передачи прав на экранизацию его произведений начинающим кинематографистам. В том числе школьнице из Томска, которая будет снимать короткометражку по рассказу "Женщина в комнате".

Как передает "Пятый канал", которому удалось связаться с мэтром жанра литературных ужасов, Стивен Кинг искренне рад, что девушка из России смогла получить права на экранизацию одной из его историй. "Я очень рад за нее и, надеюсь, что экранизация будет успешной. Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам, так же, как когда-то протянули мне", - сообщил Стивен Кинг.

Школьница из Томска, 16-летняя Диана Костырина при поддержке руководителя студии "Сибирские киномастерские" отправила письмо организаторам проекта Baby dollar, созданного под патронажем Кинга.

В рамках этого проекта начинающие режиссеры и сценаристы всего за один доллар получают права на экранизацию одного из произведений писателя из специального списка. Контракт, лично подписанный Стивеном Кингом, пришел Диане по электронной почте уже спустя сутки. При этом в год в рамках проекта заключается не больше десятка договоров.

- Будет очень интересно поработать с таким материалом, у произведений Кинга большая смысловая нагрузка, - рассказала "РГ" Диана Костырина. - Кроме того, он с удивительным мастерством передает атмосферу, в которой происходит действие.