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13.02.2020 06:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Работа для вежливых

В Омске в полтора раза вырос спрос на таксистов
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 31(8085)
В прошлом году в регионах России отмечался повышенный спрос работодателей на водителей такси - он вырос в среднем на 81 процент. При этом в Ульяновске и Новосибирске число вакансий увеличилось в 3,9 раза. Такие данные приводит аналитический центр "Авито Работа".

По данным кадрового портала, количество объявлений о приеме на работу таксистов в Омске увеличилось в 1,6 раза. Водителям арендованных машин предлагают 20-40 тысяч рублей в месяц, владельцам личных автомобилей - 45-110 тысяч.

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- Можно найти подходящую вакансию и на сетевом портале такси, - отмечает омский водитель Максим Фадеев. - За вычетом расходов на бензин предлагают девяносто тысяч рублей в месяц. Условие - выполнять не менее двенадцати заказов в день на машине не старше 2000 года выпуска с приемлемым расходом топлива.

Устроиться таксистом в Омске проще простого, был бы интернет. Достаточно отправить по электронке копии водительского удостоверения, документов на машину, банковские реквизиты для перечисления зарплаты. Потом скачать на смартфон приложение с подробной инструкцией. И, по сути, ты принят. Любопытно, что инструкция обязывает водителей приветствовать пассажиров, говорить им "до свидания" и быть крайне вежливыми в пути.

По данным 2ГИС, услуги в этом сегменте предлагают более тридцати компаний. А недавно к ним добавился еще один крупный столичный агрегатор. Впрочем, рядовые пассажиры от растущей конкуренции только выигрывают. Если ездить на такси семьей - например, за покупками или на концерт, - то получается дешевле, чем на общественном транспорте. Плюс машину практически не надо ждать, она подъезжает прямо к подъезду. Удобно и то, что заказ можно сделать с мобильного телефона, на дисплее отследить маршрут, а плата производится автоматически с банковской карты. Видно, сколько стоит поездка. Если дороговато, то вызываешь другого оператора.

Средняя зарплата омских таксистов - 66,5 тысячи рублей в месяц - осталась на уровне прошлого года. При этом они утверждают, что работать стали больше. Одна из причин, опять же, - в высоком уровне конкуренции, которая приводит к снижению цен на поездки. Зато теперь у водителей таксомоторов есть возможность выбирать работодателя.

- Я уже третьего поменяла и вполне довольна, - поделилась с корреспондентом "РГ" таксист с 16-летним стажем Марина Матвеева. - Правда, у нынешнего строгая система контроля. Если много пропусков заказов, она просто отключается, а ты получаешь штрафной балл. Зато, работая безотказно, имеешь стабильный доход и дополнительные бонусы. Если устал, просто нажимаешь статус "занят", и отдыхаешь. За это не наказывают.

По словам водителей, самыми комфортными остаются японские автомобили. Однако новые для большинства недоступны - уж очень дороги. Популярные прежде французские машины подводит отечественная сборка, прежде всего неудобные кресла. Тем не менее ездят омские таксисты и на "французах", и на "Ладах", и на "китайцах", которых в последнее время критиковать стали гораздо реже.

Между тем

С 2020 года в России начали действовать новые штрафы для водителей такси за ночную парковку во дворах. Нельзя также парковать во дворах в темное время суток каршеринговые автомобили, "Газели" и другой коммерческий транспорт. Размер штрафа составляет от одной до пяти тысяч рублей.

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