Обнародовано видео с места ДТП под Псковом, где погибло 8 человек

УМВД по Псковской области распространило кадры видеосъемки, сделанные вскоре после автокатастрофы на трассе Петербург-Невель, где погибло 8 человек. У деревни Руда микроавтобус столкнулся с фурой.

Как видно на записи, от автобуса, в котором погибли восемь человек, практически ничего не осталось. Искорежено водительское место, весь пассажирский салон. Уцелела только одна задняя дверь.

В микроавтобусе находилось девять человек, включая водителя. Эта машина не считалась рейсовым автобусом, принадлежала частному лицу.

Автобус по невыясненным пока причинам выясненным пока причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

В салоне автобуса в момент ДТП было девять человек. Восемь погибли на месте. Одному пассажиру чудом удалось выжить. Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице в Великих Луках.

Туда же госпитализирован водитель фуры. Его состояние оценивается как средне-тяжелое.