Новости

Подрядчик восстановит обвалившийся фасад дома для репатриантов в Керчи 10:23
Жительница Югры отдала два миллиона рублей за избавление от "проклятия" 10:19
Названа предварительная причина ДТП под Псковом, где погибли 8 человек 10:19
Синоптики предупредили о сильнейшем снегопаде в горах Сочи 10:14
В Перми застройщику выставили счет за потребление тепла в будущем 10:10
На уральском заводе трое рабочих получили обширные ожоги 10:09
В Москве сегодня выпадет до двух сантиметров снега 10:07
Сотрудник спецсвязи в Брянске осужден пожизненно за убийство коллег 10:06
Пинками и молотком: как в ГДР собирали легендарный Trabant 10:01
В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса 09:51
К началу навигации отремонтируют причалы Северного Речного вокзала 09:19
Москвичи начали закрывать автономера деньгами 09:15
В Приморье задержали украинца, грозившего устроить вооруженное нападение 09:13
Власти Японии эвакуируют пожилых людей с круизного лайнера Diamond Princess 09:09
Вирусологи выяснили, как защитить организм от всех инфекций сразу 09:06
Обновленный Volkswagen Tiguan впервые показался без камуфляжа 09:01
Пастрняк сделал хет-трик и обошел Овечкина в списке лучших снайперов сезона 08:55
Посол РФ в Израиле рассказал о проблемах россиян при въезде в страну 08:48
Скончался легендарный разведчик Алексей Ботян 08:41
У россиян на Diamond Princess коронавирус не выявлен 08:40
Эндокринолог назвала сладости, которые точно не навредят при диабете 08:30
Nissan требует с Карлоса Гона 90 млн долларов 08:20
На Сахалине заключенным отправили телефоны, спрятав их в курице 08:11
В Приморье стартовал первый этап конкурсов АрМИ-2020 07:48
Забайкальца обвинили в контрабанде лесоматериалов на 39 млн рублей 07:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 10:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Подрядчик восстановит обвалившийся фасад дома для репатриантов в Керчи

Текст: Илья Изотов (Керчь)

В Керчи подрядчик за свой счет восстановит поврежденный фасад жилого дома для реабилитированных граждан. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр строительства РК Михаил Храмов.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
В Керчи на чиновника завели дело за заселение сирот в "ледяной дом"

Накануне из-за ураганного ветра была повреждена часть фасада дома, построенного в рамках федеральной целевой программы развития полуострова для репатриантов. Ветром были оторваны базальтовые листы утеплителя общей площадью около 60 квадратных метров. Они были прикреплены к стене дома с помощью строительного клея с нарушением технологии.

- 72-квартирный дом на улице Блюхера сдан в эксплуатацию в 2018 году, - отметил Михаил Храмов. - Заказчиком объекта выступала ныне ликвидированная Служба капитального строительства РК. Решением сессии Керченского горсовета в августе 2019 года дано согласие на прием жилых помещений в муниципальную собственность. Министерство строительства и архитектуры РК, являясь правопреемником Службы, направило в адрес подрядчика претензионное письмо по факту повреждения фасада.

Храмов заверил, что с понедельника 17 февраля подрядчик приступит к устранению всех замечаний и выполнит эту задачу за две недели.

Жилой дом на улице Блюхера, 27 общей площадью более 4000 квадратных метров - первый объект в Керчи, построенный в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года" по статье "Обеспечение межнационального единства". С подрядчиком был заключен контракт на общую сумму порядка 160 миллионов рублей.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Посол РФ в Израиле рассказал о проблемах россиян при въезде в страну
В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса
Россия не поддержала резолюцию Совбеза ООН по Ливии
В России предложили запретить шуметь днем
В Сирии военные США убили подростка из-за конфликта с местными жителями
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин