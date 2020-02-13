Подрядчик восстановит обвалившийся фасад дома для репатриантов в Керчи

В Керчи подрядчик за свой счет восстановит поврежденный фасад жилого дома для реабилитированных граждан. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр строительства РК Михаил Храмов.

Накануне из-за ураганного ветра была повреждена часть фасада дома, построенного в рамках федеральной целевой программы развития полуострова для репатриантов. Ветром были оторваны базальтовые листы утеплителя общей площадью около 60 квадратных метров. Они были прикреплены к стене дома с помощью строительного клея с нарушением технологии.

- 72-квартирный дом на улице Блюхера сдан в эксплуатацию в 2018 году, - отметил Михаил Храмов. - Заказчиком объекта выступала ныне ликвидированная Служба капитального строительства РК. Решением сессии Керченского горсовета в августе 2019 года дано согласие на прием жилых помещений в муниципальную собственность. Министерство строительства и архитектуры РК, являясь правопреемником Службы, направило в адрес подрядчика претензионное письмо по факту повреждения фасада.

Храмов заверил, что с понедельника 17 февраля подрядчик приступит к устранению всех замечаний и выполнит эту задачу за две недели.

Жилой дом на улице Блюхера, 27 общей площадью более 4000 квадратных метров - первый объект в Керчи, построенный в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года" по статье "Обеспечение межнационального единства". С подрядчиком был заключен контракт на общую сумму порядка 160 миллионов рублей.