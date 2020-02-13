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13.02.2020 19:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Керчи завели дело после гибели человека от упавшего дерева

Текст: Илья Изотов (Керчь)
Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым

Главное следственное управление СК по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по факту гибели 56-летнего жителя Керчи от упавшего во время шквального ветра дерева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Алла Дмитриева/ РГ
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ЧП произошло на аллее на улице Маршала Еременко. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученной открытой черепно-мозговой травмы, так что приехавшие по вызову врачи бригады Центра медицины катастроф уже ничем не могли помочь.

Следователи уже опросили местных жителей и выяснили, что люди не раз жаловались на ветхие деревья и просили их спилить из соображений безопасности. И сейчас устанавливается, какая организация была обязана ухаживать за зелеными насаждениями на этом участке.

- Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Действиям должностных лиц будет дана правовая оценка, - заявили в ГСУ СК. - В рамках следствия назначены все необходимые экспертизы, изучается документация, представляющая интерес для следствия.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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