В Крыму ответили на отказ Рады поставлять воду на полуостров

Принятое членами комитета Верховной рады Украины по вопросам прав человека решение о невозможности поставок воды в Крым "до его деоккупации" вызывает сожаление и свидетельствует о том, что соседним государством руководят безответственные и трусливые люди. Такое мнение в комментарии "РГ" высказал первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс.

- Удивительные люди! - отметил Фикс. - Заявили о готовности снабжать Крым водой, им пальцем погрозили - сдали все назад. Они вызывают сожаление: у них даже своей линии поведения нет, нет ответственности за свое государство, руководство которым им доверили люди.

По словам парламентария, вопрос о поставках на полуостров днепровской воды является частью "экономической составляющей" взаимоотношений России и Украины.

- Пусть садятся договаривающиеся стороны, определяют цену, порядок и так далее, без политики, - предложил он.

При этом Фикс напомнил, что из-за перекрытия Северо-Крымского канала проблем с питьевой водой на полуострове нет.

- А у них (украинских властей. - Ред.) есть, - посетовал депутат. - В Херсонской области, например, происходит подтопление и засоление почв.

В то же время сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что решение украинских парламентариев свидетельствует о примитивном характере украинской политики.

- Украинские политики испытывают бурный восторг по поводу проблем с водой, которые, как они считают, испытывает Крым, - отметил он в беседе с корреспондентом "РГ". - Причем, в их понимании эта проблема носит какой-то чрезвычайно угрожающий характер. Куницын (экс-глава крымского правительства, депутат Верховной рады Украины Сергей Куницын. - Ред.) рассказывает, что Крым превращается в пустыню, и поэтому Крым от Украины никуда не денется - крымчане сами приползут с просьбой открыть Северо-Крымский канал. Украинская политика всегда была примитивной, и примитивность ее выразилась в том, что они самую успешную республику Советского Союза довели до ручки. Они не могут объективно оценить вес и роль Северо-Крымского канала, почему-то считая, что он обеспечивал нас питьевой водой. На самом деле, всего на десять процентов, и поэтому никакой угрозы обеспечения крымчан питьевой водой нет.

Вместе с тем сенатор выразил надежду, что в будущем к власти на Украине придут "реальные политики", которые посчитают разумным продавать воду, а не сбрасывать ее в Черное море.

Крымский политолог Иван Мезюхо уверен, что позиция комитета Рады "должна отрезвить" российских политиков, рассчитывающих на то, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский готов сотрудничать с РФ в части торговли водой.

- Президент-комик начинает играть роль умеренного радикала, поэтому ни о какой подачи воды в Крым речи идти не может, - написал эксперт на своей странице в Facebook. - Не стоит обманываться.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram сообщил, что парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым "до его деоккупации".

Перед этим руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в эфире телеканала "Прямий", что допустимым компромиссом может стать подача воды в Крым "в обмен на вывод российских войск из Донбасса".

Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который обеспечивал 85 процентов потребностей полуострова в воде, в апреле 2014 года. Ежегодно на полуостров поступало до 2,5 миллиарда кубометров днепровской воды.