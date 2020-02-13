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13.02.2020 18:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Над Черным морем в районе Сочи ожидаются смерчи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи синоптики прогнозируют формирование смерчей над черноморским побережьем города-курорта. По информации  пресс-службы мэрии, это может произойти  в ближайшие три часа (или до конца дня 13 февраля) на участке Магри - Веселое.

Фото: iStock
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Все городские службы курорта переведены в режим повышенной готовности.

Как уже сообщалось накануне, сегодня утром в горах Сочи ожидался сильный снегопад.

- Прогноз оправдался, - подтвердили корреспонденту "РГ" в пресс-службе горных курортов Красной Поляны. - Целый день то и дело шел обильный снег, который продолжается и сейчас. Но все уровни трасс открыты, вечернее катание не отменено.

Снег шел с утра и в Адлерском районе Сочи, в то время как в Центральном районе светило солнце. Сейчас в прибрежной зоне курорта идет дождь.

Спасатели просят быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности.

В случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру "112".

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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