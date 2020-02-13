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13.02.2020 17:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Сочи показали плацкартный вагон нового поколения

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Сегодня в Сочи торжественно представили макет некупейного вагона открытого типа. Он будет располагаться в зале ожидания железнодорожного вокзала Адлера до 26 февраля.

- Мы представляем полнометражную модель (12 из 54 мест) - с новшествами, которые реализовались как в индивидуальном пространстве пассажира, так и в общей зоне с применением дизайнерских решений, - рассказал заместитель генерального директора АО "Федеральная пассажирская компания" Константин Торубаров. - Ранее этот макет демонстрировался на Казанском вокзале Москвы и уже получил массу положительных отзывов пассажиров, прежде всего касающихся эргономики.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Права пассажиров верхних и нижних полок по размещению ручной клади уравняют

По словам заместителя директора АО "Трансмашхолдинг" Александра Лошманова, вагон представлен для оценки будущих пассажиров.

- Мы просим оценить преимущества и недостатки самого массового и востребованного купе, - отметил он. - Во-первых, в новом вагоне у каждого пассажира появилось личное пространство и есть возможность уединиться, побыть в дороге в тишине, а во-вторых, мы предусмотрели интересы семей благодаря специальной перегородке в стене для общения.

Ключевое отличие этого вагона заключается в том, что здесь установлен специальный модуль, который разделяет четыре места, при этом он используется предельно эффективно - в нем можно разместить багаж. Кроме того, есть места для хранения обуви.

Что особенно важно, у каждого пассажира появился персональный столик.

В новом вагоне установлена персональная розетка. Также есть место для мобильного телефона.

Конечно, многих пассажиров волнует длина спального места. В новых вагонах она сохранилась: 168 сантиметров в купейных и 173 - на боковых полках. Но с учетом мнения большинства эти параметры могут измениться в большую сторону.

Общая зона - там, где раньше был установлен титан - заметно расширилась. Но вместо "самовара" установлены пурифайер (аппарат для подачи фильтрованной воды) и торговые аппараты, в которых можно приобрести воду, чай, кофе и снеки.

Второй, более усовершенствованный макет с учетом отзывов пассажиров конструкторы создадут уже в этом году - он будет представлен летом, ко Дню железнодорожника (где именно, пока неизвестно), а внедрен в эксплуатацию в следующем, 2021 году.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Фото

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