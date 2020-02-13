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13.02.2020 13:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы российские города с самыми заботливыми жителями

Текст: Екатерина Призова

Эксперты сервиса онлайн-заказа такси изучили особенности передвижения россиян с 1 января до 15 декабря 2019 года, и составили рейтинг городов с самыми заботливыми жителями.

В большинстве миллионников России подешевела коммерческая недвижимость

"Анализировались данные о поездках в миллионниках, - пояснили в Яндекс.Такси, отметив, что чаще всего машину для друзей и близких заказывают в Самаре.

В пятерку вошли также Ростов-на-Дону, Уфа, Краснодар и Екатеринбург.

Немного меньше добрых и отзывчивых пользователей проживают в Казани , Новосибирске, Челябинске, Москве, Волгограде, Санкт-Петербурге, Перми, Нижнем Новгороде, Омске, Красноярске и Воронеже.

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