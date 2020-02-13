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Рой Медведев, историк, публицист, писатель
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Я сам - ветеран Великой Отечественной войны. И я давно уже не плачу ни за какие коммунальные услуги. По очень простой причине: я передал всю свою собственность сыну, он и оплачивает счета. Уверяю вас, так поступили многие ветераны. Кроме одиночек, конечно. У кого нет ни детей, ни других родственников. Для них подобная льгота, о которой пишет "РГ", будет весьма кстати. Мне вообще кажется, что сургутский опыт можно было бы распространить на всю страну. Ветеранов у нас осталось очень и очень мало. Поэтому оплата их "коммуналки" не станет таким уж большим обременением для государства или бизнеса, если кто-то из них (государство или бизнес) возьмет ее на себя. Расходы будут небольшими, а вот фронтовики получат существенное материальное облегчение.

В Сургутском районе ветеранов освободили от долгов и платы за ЖКУ

Мне уже 94 года. Таких долгожителей, как я, единицы. Все мои друзья, с которыми служил и воевал, умерли. Каждый год уходят из жизни десятки тех, кто участвовал в войне и проливал свою кровь за Родину. Скоро нас совсем не останется. Но ничего не поделаешь. Так уж устроен мир: все живое в нем смертно.

Не буду кривить душой и говорить, что о нас, ветеранах, не заботятся. Это не так. Мы имеем и прибавку к пенсии, и возможность получать бесплатные лекарства. Лет 8 назад ветеранам, живущим в плохих жилищных условиях, предоставляли квартиры. Вообще, у нас немало льгот, все перечислять нет смысла. Но и от дополнительных, конечно, никто бы не отказался.

Когда война только закончилась, ни о какой государственной помощи ее участникам и мечтать было нечего. Было очень много инвалидов, нуждавшихся в поддержке, но у государства не было на это средств. Необходимо было восстанавливать страну. Понятие "ветеран" появилось только в 1967 году при Брежневе. Вот тогда уже начали задумываться о каких-то льготах для фронтовиков и тружеников тыла.

С течением времени льготы расширялись. Несколько лет назад начали выплачивать к 9 Мая по 5 тысяч рублей. В этом году к юбилею Победы фронтовикам обещают по 75 тысяч, а труженикам тыла - по 50. Это, безусловно, приятно.

Особое внимание президента к ветеранам понятно и объяснимо. Его отец участвовал в Великой Отечественной войне, а мать едва не погибла в годы блокады. Так что, он уважает и почитает людей, ценой своего здоровья и своей жизни завоевавших победу.

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