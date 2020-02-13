Сирийские войска выбили террористов из трех поселков под Алеппо

В Сирии подразделения правительственной армии продолжают наступление в западных окрестностях Алеппо. В среду сирийским военным удалось очистить от террористов населенные пункты Шейх-Али, Арада и Арназ.

Об этом сообщает информационное агентство SANA, отмечая, что в результате проведенной операции правительственная армия расширила зону контроля над районами поблизости от стратегического шоссе Алеппо - Дамаск. Ранее войскам удалось выбить бандформирования из предместья Хан-эль-Асаль и микрорайона Рашидин-4, откуда боевики обстреливали из минометов западные кварталы Алеппо, пишет ТАСС.

По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрия Боренкова, от террористов освобождена стратегическая автострада М-5, связывающая Алеппо с южными городами страны - Хамой, Хомсом и Дамаском. По его словам, после установления контроля над участком этой международной трассы создана зона безопасности, предусмотренная российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 года.

Накануне стало известно, что несколько сирийских журналистов пострадали в результате обстрела террористами местности на западе провинции Алеппо, где проводилась антитеррористическая операция. Представители СМИ сопровождали правительственные войска, освещая их действия. Ранения получили корреспондент и два оператора, которые были доставлены в Университетскую клинику Алеппо.