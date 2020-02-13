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Рубрика: В мире

СМИ: США ищут спецпосланника для обсуждения с РФ контроля над вооружениями

Власти Соединенных Штатов хотят назначить спецпосланника для переговоров с Москвой по вопросам контроля над вооружениями. Такую информацию в среду распространила газета Politico, ссылаясь на бывших должностных лиц администрации США. По их данным, главной сферой деятельности такого переговорщика должен стать диалог с Россией, но не исключено, что он займется вовлечением в этот процесс и Китая.

Фото: РИА Новости
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Поиски кандидатуры на эту должность ведутся с конца прошлого года, пишет ТАСС. В числе претендентов рассматриваются экс-глава делегации США на переговорах с СССР по выработке Договора об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) Ричард Берт, помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли, а также Стивен Хэдли, занимавший должность помощника президента по нацбезопасности при Джордже Буше-младшем. Один из источников заявил, что список кандидатов ранее был направлен госсекретарю США Майку Помпео.

Politico отмечает, что поиски спецпосланника могут задержать принятие решения о дальнейшей судьбе российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Ссылаясь на аналитиков, издание утверждает, что у Вашингтона нет серьезных планов по поводу того, как взаимодействовать с Россией или Китаем в подобных переговорах, и администрация США "кажется парализованной" в данном вопросе.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон хочет обсудить с Москвой условия продления СНВ-3, но не в медийном пространстве, а за закрытыми дверями. Кроме того, по его совам, США рассчитывают на серьезное обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем.

В мире США Россия и США

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