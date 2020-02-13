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13.02.2020 18:57
Рубрика: Власть

Специалисты объяснили резкий скачок числа заболевших COVID-19 в Китае

Текст: Ирина Невинная
Сводки о новых случаях заболевания COVID-19 в китайской провинции Хубэй, как и в других странах, публикуются ежедневно. И информация, появившаяся утром 13 февраля, оказалась неожиданной и тревожной: численность заболевших в течение суток выросла по сравнению с предыдущим днем сразу в семь раз: с двух с небольшим до 15 тысяч человек.

Китайские специалисты пояснили: изменилась методика подсчета случаев заболевания, резкий скачок связан именно с этим.

Фото: Reuters
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"Причина в том, что с 12 февраля в провинции Хубэй включили для публикации количество клинически диагностированных случаев в число подтвержденных", - говорится в Бюллетене посольства КНР.

Если до сих пор число заболевших регистрировалось по случаям заражения, подтвержденным лабораторно (то есть при выполнении тестирования на присутствие вируса в организме человека), то, начиная с 12 февраля, к попадающим в ежедневную сводку "подтвержденных случаев" стали включать и "клинически диагностированные случаи" (то есть пациентов с симптомами заболевания еще до подтверждения диагноза лабораторно).

Фото: AP Photo/Achmad Ibrahim
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Объяснили это тем, что необходимо начинать "стандартизованное лечение в соответствии с подтвержденными случаями как можно раньше, и в дальнейшем повысить эффективность лечения". Таким образом, значительная доля пациентов из числа "подозреваемых" (остающихся под наблюдением врачей до момента подтверждения диагноза лабораторным способом) была переведена в список "подтвержденных" исходя из имеющихся у них признаков и симптомов заболевания. Соответственно, "подтвержденных" случаев стало больше, а количество "подозреваемых" уменьшилось. В целом "число подозреваемых плюс подтвержденных случаев только немного больше, чем вчера", - говорится в бюллетене.

"Надеемся, что Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения РФ точно интерпретируют соответствующие данные, объяснят причину значительного увеличения количества подтвержденных случаев в Китае для россиян и предотвратят панику, вызванную неправильным пониманием", - отмечается в документе.

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