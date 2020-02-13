Старые "трёшки" BMW подвели российских владельцев качеством

Росстандарт объявил о начале отзывной кампании, которая касается автомобилей BMW 3 Series. Проблема может крыться в подушке безопасности.

На части "трёшек" (серия E46) установлен одноступенчатый газогенератор типа "NADI", который может быть разгерметизирован. К каким последствиям это может привести и почему была допущена установка некачественных комплектующих, не уточняется.

Под отзыв попадает 1 652 экземпляров BMW 3 Series, реализованных с января 1998 года по декабрь 2000 года.

Список потенциально неисправных автомобилей опубликован на сайте Росстандарта: владельцы BMW 3 Series указанных годов выпуска могут самостоятельно сопоставить VIN своей машины с документом.