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13.02.2020 15:02
Рубрика: Легковые авто

Старые "трёшки" BMW подвели российских владельцев качеством

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Росстандарт объявил о начале отзывной кампании, которая касается автомобилей BMW 3 Series. Проблема может крыться в подушке безопасности.

Фото: www.instagram.com/cochespias/
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На части "трёшек" (серия E46) установлен одноступенчатый газогенератор типа "NADI", который может быть разгерметизирован. К каким последствиям это может привести и почему была допущена установка некачественных комплектующих, не уточняется.

Под отзыв попадает 1 652 экземпляров BMW 3 Series, реализованных с января 1998 года по декабрь 2000 года.

Список потенциально неисправных автомобилей опубликован на сайте Росстандарта: владельцы BMW 3 Series указанных годов выпуска могут самостоятельно сопоставить VIN своей машины с документом.

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