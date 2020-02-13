Tesla отзывает кроссоверы Model X из-за проблем с усилителем руля

Tesla Inc отзывает 15 тысяч внедорожников Model X из-за возможных проблем с гидроусилителем руля, которые увеличивают риск аварий. Об этом пишет Reuters.

Со ссылкой на американское Национальное управление по безопасности движения автотранспорта и канадское Министерство транспорта сообщается, что алюминиевый крепеж, который соединяет усилитель рулевого механизма и корпус редуктора, подвержен коррозии и, как следствие, повреждениям. Это может повлечь за собой снижение мощности усилителя или его отказ. Впрочем, пока об авариях по этой причине не известно.

Большая часть отзываемых автомобилей - 14193 единицы - находится на территории США, остальные - в Канаде. Производитель намерен заменить алюминиевые болты, при необходимости - весь рулевой механизм.

В Tesla уточнили, что чаще всего коррозия указанного крепежа имеет место в холодном климате, где в борьбе с гололедом широко используются реагенты. Владельцы Model X, по сообщению компании, могут продолжать использовать свои авто до того, как производитель свяжется с ними для уточнения дальнейших действий.