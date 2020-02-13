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13.02.2020 10:37
Рубрика: Легковые авто

Tesla отзывает кроссоверы Model X из-за проблем с усилителем руля

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Ирина Калашникова / РИА новости Фото: Ирина Калашникова / РИА новости
Фото: Ирина Калашникова / РИА новости

Tesla Inc отзывает 15 тысяч внедорожников Model X из-за возможных проблем с гидроусилителем руля, которые увеличивают риск аварий. Об этом пишет Reuters.

Со ссылкой на американское Национальное управление по безопасности движения автотранспорта и канадское Министерство транспорта сообщается, что алюминиевый крепеж, который соединяет усилитель рулевого механизма и корпус редуктора, подвержен коррозии и, как следствие, повреждениям. Это может повлечь за собой снижение мощности усилителя или его отказ. Впрочем, пока об авариях по этой причине не известно.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Большая часть отзываемых автомобилей - 14193 единицы - находится на территории США, остальные - в Канаде. Производитель намерен заменить алюминиевые болты, при необходимости - весь рулевой механизм.

В Tesla уточнили, что чаще всего коррозия указанного крепежа имеет место в холодном климате, где в борьбе с гололедом широко используются реагенты. Владельцы Model X, по сообщению компании, могут продолжать использовать свои авто до того, как производитель свяжется с ними для уточнения дальнейших действий.

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#Tesla