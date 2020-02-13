Топ-10 самых ликвидных "бэушек" российского рынка

Аналитики выяснили самые быстро продаваемые автомобили на вторичном рынке в России. Топ-10 наиболее ликвидных моделей составило издание Drom.ru, которое опиралось на выгрузку данных со своего сервиса по продаже "бэушных" автомобилей за 12 месяцев. В материал для анализа вошло 770 000 случаев продажи автомобилей через сайт. В расчет не брали редкие и непопулярные модели, объем продаж которых не достигает 200 штук в год.

Ресурс составил три рейтинга по категориям - машины от 3 до 5 лет, от 6 до 10 лет и от 11 до 15 лет. Критерием ликвидности является среднее время продажи автомобиля. Параллельно аналитики выяснили "нормальную цену" для каждой модели - то есть диапазон средних цен, внутри которого продаются модели с различной степенью износа и комплектацией.

В возрасте 3-5 лет самым ликвидным автомобилем является Kia Rio питерской сборки, в среднем на смену владельца ей требуется лишь 11,5 дней. "Нормальная" цена автомобиля варьируется от 445 000 до 850 000 рублей.

Второе по ликвидности место занял соплатформенный Hyundai Solaris, который тоже выпускается в Санкт-Петербурге. На его продажу уходит 12,1 дней, диапазон цен на него в зависимости от состояния и комплектации - от 410 000 до 845 000 рублей.

Замыкает тройку Lada Granta. Тольяттинский "бюджетник" "уходит" за 13 дней, его цена лежит в диапазоне от 245 000 до 475 000 рублей.

Далее в рейтинге ликвидности 3-5 лет расположились:

4) Renault Logan (время продажи - 13,1 дня, цена от 298 000 до 628 000 рублей),

5) Mazda 3 (13,4 дня, 848 000-1 190 000 рублей),

6) Volkswagen Polo (13,9 дней, 429 000-799 000 рублей),

7) Datsun on-Do (14,2 дня, 258 000-475 000 рублей),

8) Lada Priora (14,5 дней, 308 000-475 000 рублей),

9) Kia Ceed (14,6 дня, 593 000-999 000 рублей),

10) Nissan Almera (14,7 дня, 356 000-620 000 рублей).

ВАЗ-2107. Фото: iStock

Топ-10 самых быстро продаваемых машин возрастом 6-10 лет на 50% состоит из отечественных моделей. Здесь самым выгодным является классический ВАЗ-2107, который уходит за 9 дней и продается от 95 000 до 157 000 рублей. На втором месте - переднеприводный ВАЗ-2114 Lada Samara, 9,9 дней, 119 000-240 000 рублей. Третью строчку занимает Kia Rio питерской сборки - на его продажу в среднем уходит 10 дней, стоит он от 288 000 до 615 000 рублей.

Далее в рейтинге ликвидности 6-10 лет занимают места следующие модели:

4) Lada Priora (10,1 дня, 165 000-380 000 рублей),

5) Hyundai Solaris (10,2 дня, 339 000-619 000 рублей),

6) Mazda Demio (10,6 дня, 330 000-645 000 рублей),

7) Daewoo Nexia (10,6 дня, 119 000-210 000 рублей),

8) ВАЗ-2110 (10,6 дня, 146 000-205 000 рублей),

9) Lada Granta (11 дней, 165 000-365 000 рублей),

10) Daewoo Matiz (11 дней, 109 000-215 000 рублей).

ВАЗ-2114. Фото: iStock

В топ-10 востребованных моделей возрастом 11-15 лет также главенствуют российские автомобили. Первое место занимает заднеприводный ВАЗ-2106 (6,3 дня, цена - от 55 000 до 85 000 рублей), второе - хэтчбек ВАЗ-2114 Lada Samara (6,7 дня, цена от 75 000 до 160 000 рублей), третье - Toyota Allex (праворульный вариант старой Corolla, популярный на Дальнем Востоке, его продают за 6,9 дня, а цена лежит от 380 000 до 460 000 рублей).

Далее рейтинг ликвидности 11-15 лет составляют такие модели:

4) ВАЗ-2107 (7 дней, 45 000-100 000 рублей),

5) Lada Priora (7,2 дня, 120 000-220 000 рублей),

6) ВАЗ-2110 (7,2 дня, 80 000-145 000 рублей),

7) Daewoo Matiz (7,3 дня, 95 000-160 000 рублей),

8) ВАЗ-2112 (7,3 дня, 88 000-165 000 рублей),

9) Lada Kalina (7,6 дня, 100 000-200 000 рублей),

10) ВАЗ-2115 Lada Samara (7,6 дня, 73 000-150 000 рублей).