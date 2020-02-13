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Рубрика: В мире

Трамп назвал Сандерса фаворитом предвыборной гонки среди демократов

Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США республиканец Дональд Трамп считает явным фаворитом предвыборной гонки среди демократов 78-летнего сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Об этом американский лидер заявил в среду, общаясь с журналистами в Белом доме.

Фото: AP Photo
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По словам Трампа, сейчас у Сандерса очень хорошо идут дела, пишет ТАСС. Глава Белого дома считает, что людям нравится программа Сандерса, кроме того, он энергичен, как и его сторонники. "Однако большому числу людей именно эта программа не нравится", - отметил Трамп, подчеркнув, что готов соперничать с сенатором. Президент также подтвердил, что готов участвовать в дебатах с победителем гонки среди демократов. "Я с нетерпением жду этого", - отметил Трамп.

Накануне Сандерс захватил лидерство на праймериз демократической партии в штате Нью-Гемпшир. За ним следуют бывший мэр Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттиджиг, сенаторы Эми Клобучар и Элизабет Уоррен. А вот бывший вице-президент США Джо Байден неожиданно занял пятое место.

Напомним, 59-е выборы президента США пройдут третьего ноября этого года. Имя соперника Трампа будет названо на национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин).

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