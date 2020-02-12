Берни Сандерс захватил лидерство на праймериз в Нью-Гемпшире

Неожиданностью стало пятое место бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который рассматривался в качестве основного соперника на выборах республиканского президента Дональда Трампа.

Сандерс после обработки почти половины избирательных бюллетеней набирает 28%, его ближайший соперник Пит Буттиджиг, бывший мэр Саут-Бенда (штат Индиана) - 24%. Сенатор Эми Клобучар, которая, по оценке аналитиков, провела очень сильные дебаты в пятницу, занимает третье место с 20% голосов.

Байден пока заручился поддержкой 8,6% избирателей, пропустив вперед сенатора Элизабет Уоррен с 9,5%. Байден, почувствовав неутешительный для себя результат, уехал из Нью-Гемпшира в Южную Каролину, еще до того, как начали оглашать предварительные результаты голосования. Тем временем, демократические претенденты, бизнесмен Эндрю Янг и сенатор Майкл Беннет объявили о своем выходе из президентской гонки после закрытия избирательных участков.

Сандерс одерживает победу в поддерживающем его Нью-Гемпшире, несмотря на критику со стороны соперников, которые предупреждали, что его крайне левые взгляды приведут партию к поражению против Трампа. Политик, представляющий соседний Вермонт в сенате, легко выиграл праймериз в Нью-Гемпшире у своей основной соперницы Хиллари Клинтон, получив 60% голосов во время праймериз, которые состоялись четыре года назад. После ухода Янга и Беннета осталось девять политиков-демократов, претендующих на пост кандидата от "партии осла" на выборах президента, которые пройдут в США третьего ноября этого года.

Дональд Трамп, который во вторник пообещал продолжить кадровую чистку в Белом доме после оправдания по делу об импичменте, с убедительным преимуществом выиграл республиканские праймериз в Нью-Гемпшире, согласно предварительным опросам, составленным Edison Research.

Экзит-полл, который был проведен незадолго до закрытия избирательных участков в Нью-Гемпшире, показал, что Трамп набрал 86,6% голосов. Ближайший соперник - бывший губернатор Массачусетса Уильям Уэлд получил 8,2 процента голосов республиканских избирателей.

Как отмечают эксперты, после голосования в Айове и Нью-Гемпшире, небольших и сельских штатах с преимущественно белым населением, следующие праймериз состоятся 22 февраля в Неваде, где проживает большое количество латиноамериканцев, и 29 февраля в Южной Каролине, где проживает большое количество афроамериканцев.