Трамп пообещал уволить еще несколько сотрудников Белого дома

Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время уволить еще несколько сотрудников Белого дома. Речь идет о ключевых фигурах, свидетельствовавших против американского лидера в рамках процедуры импичмента.

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли новые увольнения, политик ответил: "Еще как, абсолютно точно".

Ну а первым своей должности лишился 45-летний Александр Виндман - сотрудник Совета национальной безопасности, ведущий специалист по Украине.

"Он нарушил субординацию, некорректно передал содержание моих чудесных бесед. У Виндмана были проблемы с оценками ситуации, с сохранностью информации. Другими словами - вон!" - написал Трамп в Twitter.

И зачистка в американской администрации продолжится. Часть сотрудников Белого дома будет сокращена или переведена на другую работу, пообещал Трамп.