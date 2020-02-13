Трамп снова попросит миллиарды на стену с Мексикой, урезав военные расходы

Во вторник президент США объявил о значительном повышении суммы, которую он планирует получить на строительство стены на границе Соединенных Штатов и Мексики. Бюджет расходов по этой статье, по мнению Трампа, необходимо увеличить до 10 миллиардов долларов. "Потолок" прежнего предложения главы Белого дома, с которым категорически не согласились конгрессмены, составил 8,6 миллиарда долларов. В конечном итоге президенту США удалось выбить на строительство стены 6,7 миллиарда.

Однако тогдашние, зашедшие в тупик, споры между Капитолием и Белым домом, в конце концов, привели к так называемому "шатдауну" - временной приостановке работы американских правительственных структур, которая продолжалась более месяца. С учетом сегодняшней предвыборной кампании, официально начавшейся с голосования партийных активистов (кокусов) в Айове и первичных выборов (праймериз) в Нью-Йорке, а также раскола внутри американского истеблишмента, предложение Трампа о выделении на стену в общей сложности более 10 миллиардов долларов может всколыхнуть Вашингтон. Трамп упрямо гнет свою линию и показывает, что он построит стену протяженностью около 16 тысяч километров вдоль границы.

Президент США, явно вдохновленный оправданием по делу об импичменте, не только повышает цену сделки, но и дает понять, что деньги на строительство стены опять будут перенаправлены из бюджета Пентагона, то есть за счет урезания расходов на нужды почитаемых в Америке военных. Речь идет о дополнительных 3,8 миллиарда долларов. Таким образом, сумма расходов, которую запрашивает Трамп на строительство стены с целью реализации его главного предвыборного обещания 2016 года и превысит 10 миллиардов долларов.

Ранее бюджетный запрос Трампа на 2021 финансовый год предусматривал выделение двух миллиардов долларов, что значительно превышает сумму в 1,4 миллиарда долларов, которые лидеры конгресса согласились предоставить Белому дому в этом финансовом году, и это намного меньше, чем 8,6 миллиарда долларов, которые сам Трамп просил предоставить администрации в прошлом финансовом году.

Как уточняет издание Politico, со ссылкой на документ Белого дома, попавший в руки журналистов, столь крупная сумма денег будет взята из казны Пентагона, которая предназначалась для создания истребителей, кораблей, транспортных средств и оборудования Национальной гвардии.

Этот сдвиг в финансировании отражает новый этап для администрации Трампа, которая до сих пор использовала в своих целях деньги, выделенные Пентагону на военное строительство и операции по борьбе с наркотиками, но никак не на боевую технику. Как отмечают эксперты, этот шаг может сильно озлобить демократов, которые блокируют любые, тем более, такие неожиданные предложения Трампа в части строительства пограничной стены.

Деньги будут взяты с множества проектов по закупкам, многие из которых, кстати, продвигали законодатели на Капитолийском холме. Речь, в частности, идет о прекращении проекта по созданию двух истребителей морской пехоты F-35B стоимостью 223 миллиона долларов, урезании 100 миллионов долларов из программы модернизации средств Национальной Гвардии, 650 миллионов, выделенных на замену десантного корабля ВМФ, и 261 миллионе долларов, которые предназначались на проектировку быстроходного экспедиционного корабля. В результате перераспределения расходов также были урезаны проекты создания двух транспортных самолетов ВВС C-130J на сумму 196 миллионов долларов и 180 миллионов по программе обслуживания легких самолетов. На строительство стены также могут уйти дополнительные 1,3 миллиарда долларов со счетов Национальной гвардии и из армейских резервов, на которые конгресс, как правило, ранее стремился выделить увеличенное финансирование.

Комментируя эту информацию, председатель подкомиссии по ассигнованиям на национальную безопасность палаты представителей Люсиль Ройбал-Аллард отметила, что этот шаг республиканской администрации лишен смысла, учитывая сумму денег, уже поступающую в этом году на строительство стены, и просьбу президента о выделении "всего" двух миллиардов долларов на следующий финансовый год. "У [американской администрации] полно денег. У них много денег, которые они не использовали", - заключила конгрессмен-демократ.