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13.02.2020 19:35
Рубрика: Дороги

Трассу "Москва-Казань" могут построить раньше срока

Текст: Евгений Гайва
Трасса М-12 "Москва - Казань" может быть построена гораздо раньше намеченных сроков за счет привлечения частных средств, сообщили в госкомпании "Автодор".
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"С учетом высокого интереса частных инвесторов к проекту М-12 мы рассматриваем возможность завершить его раньше 2027 года за счет привлечения внебюджетных средств", - приводит слова председателя правления "Автодора" Вячеслава Петушенко пресс-служба госкомпании.

Уже получено подтверждение готовности принять участие в проекте как от строительных компаний, так и от крупнейших финансовых организаций, уточнили в компании.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Трассу Москва - Казань могут продлить до Владивостока

Трасса "Москва-Казань" входит в транспортный коридор "Европа - Западный Китай". В течение 2019 года по инициативе Минфина России был проведен дополнительный анализ трассировки для возможной оптимизации. "Он подтвердил выводы ГК "Автодор" о необходимости создания новой автодороги М-12. При этом предусмотренные в 2019 году 2,6 млрд рублей на реализацию проекта оказались заморожены, а финансирование было открыто Минфином России только в конце 2019 года в объеме порядка 140 млн рублей", - отметили в компании.

Ранее Счетная палата указывала, что международный транспортный коридор "Европа - Западный Китай" будет запущен только в 2027 году, то есть на 7 лет позже намеченного срока. Задержка будет связана с тем, что полноценное функционирование коридора невозможно до завершения работ на участке автомобильной дороги "Владимир - Канаш" (трасса М-12).