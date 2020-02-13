В Госдуме поддержали идею запретить шуметь в дневные часы

Сенаторы хотят запретить гражданам шуметь с 13.00 до 15.00 и с 19.00 до 09.00, а также в воскресенье и праздничные дни. Временные промежутки выбраны удачно, считают в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее стало известно, что сенаторы подготовили поправки в новый проект КоАП, которые предполагают введение штрафов в указанные периоды. Физлицам за нарушение тишины может грозить административный штраф от 500 рублей до 3 тысяч, должностным лицам - от 10 тысяч до 20 тысяч, индивидуальным предпринимателям - от 10 тысяч до 25 тысяч, юрлицам - от 20 тысяч до 40 тысяч. Обращение, как сообщается, планируется направить в Минюст.

Зампред думского комитета Михаил Терентьев поддержал инициативу, отметив, что временной период ограничения с 19.00 до 9.00 является "инновационным предложением".

"Я считаю, выбран хороший период времени, как раз для отдыха. Чтобы лишний шум не беспокоил людей", - сказал Терентьев, чьи слова приводит RT.

Депутат поделился мнением, что предложение сенаторов сформировано на основании обращений граждан, которым шумные соседи не позволяют отдыхать.