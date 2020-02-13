В Японии впервые человек умер от коронавируса

В Японии зарегистрирован первый смертельный случай после заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

По некоторым данным, от болезни скончалась пожилая женщина в возрасте около 80 лет. Она проживала в префектуре Канагава к югу от Токио.

Ранее стало известно о заражении опасным заболеванием еще двух человек на территории Японии. Инфекцию выявили у таксиста, который работает в столичном Токио, и хирурга из префектуры Вакаяма.

Не исключено, что на территории островного государства в ближайшее время появятся новые заболевшие.