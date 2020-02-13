В Кремле оценили возможность привлечения США к ситуации в Идлибе

В Кремле не считают, что можно говорить о непосредственном вмешательстве Вашингтона в ситуацию в сирийском Идлибе.

На вопрос, как в Кремле относятся к действиям Анкары по привлечению Вашингтона к ситуации в Идлибе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что пока нельзя говорить о непосредственном вмешательстве США в этот конфликт.

"Здесь речь идет не о конфликте, здесь речь идет о выполнении сочинских договоренностей и обязательств, которые стороны на себя взяли в соответствии с этим документом. А также, в первую очередь, о борьбе с терроризмом, которую ведут вооруженные силы Сирийской Арабской Республики на территории своей страны", - заключил Песков.