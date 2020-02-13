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13.02.2020 18:22
Рубрика: Культура

Рихтер рядом

В музее им.Пушкина музыкальный сезон посвятят великому пианисту
Текст: Наталья Лебедева
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8086)
Музыкальный сезон-2020 в ГМИИ им. А.С. Пушкина отмечен сразу двумя юбилеями - 105 лет со дня рождения Святослава Рихтера и 40 лет легендарному фестивалю "Декабрьские вечера", который великий пианист придумал вместе с Ириной Антоновой, тогда директором музея.
Святослав Рихтер и в музыке, и в жизни всегда был перфекционистом. Фото: Фотохроника ТАСС Святослав Рихтер и в музыке, и в жизни всегда был перфекционистом. Фото: Фотохроника ТАСС
Святослав Рихтер и в музыке, и в жизни всегда был перфекционистом. Фото: Фотохроника ТАСС

- Я представляю, с каким трепетом и волнением музыканты будут выходить на сцену, потому что каждая программа фактически отсылает к творческой биографии маэстро, его друзьям и конгениальным партнерам, с которыми он работал, - отмечает заведующая отделом музыкальной культуры Пушкинского музея Юлия Де-Клерк.

Среди главных "героев" - Артур Рубинштейн и Генрих Нейгауз, Марина Юдина и Владимир Софроницкий, Вера Горностаева и Анатолий Ведерников, Олег Каган и Наталия Гутман, Мстислав Ростропович и Юрий Башмет, Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович, Элизабет Шварцкопф, Фишер Дискау, Глен Гульд и другие.

В день рождения маэстро, 20 марта, "героиней" станет Нина Дорлиак. В этот вечер будет петь ученица Нины Львовны заслуженная артистка России Яна Иванилова, за фортепиано Юрий Полубелов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Символично, что в концерте, посвященном великолепному трио - Рихтер, Каган, Гутман, выступит GUTMAN-TRIO, в котором играет Святослав Мороз, сын Наталии Гутман и ученик Олег Кагана.

Особенными станут программы, составленные на основе дневниковых записей Святослава Рихтера, в которых он высказывает свое отношение к классической и современной музыке. Прозвучат произведения Андрея Волконского, Эдисона Денисова, Софии Губайдулиной, Альфреда Шнитке.

- Это уникальное место заслуживает такой потрясающей программы, - не скрывает восхищения пианист Алексей Гориболь. Он выступит в квартире Рихтера дважды: в апреле с программой, посвященной Бриттену и Десятникову, а в ноябре вместе с молодым солистом Большого театра Ильей Кутюхиным исполнит Шуберта, Шумана и Вольфа.

Для пианиста Александра Гиндина музыкальные вечера Пушкинского музея - это всегда максимальная концентрация настоящего творчества: здесь не стремятся заработать на "демократичной" и "попсовой" классике. Его "чистая и камерная" программа будет посвящена дружбе Святослава Рихтера и Олега Кагана.

Сезон запомнится и уникальными выставками. В марте в Мемориальной квартире С.Т. Рихтера пройдет выставка "Святослав Рихтер в кругу друзей", которая расскажет о его жизни в Коктебеле и дружбе с Натальей Северской и Александром Габричевским. А в конце октября откроется главный выставочный проект года "Святослав Рихтер. Жизнь под музыку И.М. Баха". Посетители увидят редкие экспонаты и уникальные документы из архива пианиста, а также работы художников XX века от Марка Шагала до Дмитрия Краснопевцева и пастели самого Рихтера.

В декабре в ГМИИ А.С. Пушкина пройдет уже XXXX Международный музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера", посвященный отражению мировой музыкальной культуры прошлого в искусстве XX века.

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