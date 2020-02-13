В России может начаться "гаражная амнистия"

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию". Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены" внесен в правительство России.

Как стало известно "РГ", документ разрабатывался Минэкономразвития России совместно с Росреестром в течение двух лет. При этом были учтены предложения региональных правительств и органов местного самоуправления.

Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, незарегистрированными являются более чем 3,5 млн гаражей по всей стране. Из-за отсутствия правоустанавливающих документов граждане годами не могли оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения "гараж" не учитывались, поэтому количество фактически существующих, но не оформленных в установленном порядке объектов значительно выше. Ранее заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, которая до этого возглавляла Росреестр, сравнивала предлагаемые меры с "дачной" амнистией, которая существенно упростила порядок оформления загородной недвижимости в собственность. По ее мнению, "гаражная амнистия" облегчит жизнь более 4,5 млн автовладельцам.

Минэкономразвития России предложило особый механизм оформления прав граждан на земельные участки, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, или принадлежащие гражданам машиноместа, расположенные в коллективном гараже.

Законопроектом устанавливается перечень документов, подтверждающих владение гражданином объекта гаражного назначения, например, длительное добросовестное использование, выплата пая в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража, документы, подтверждающие оплату различных платежей при эксплуатации, ранее полученные документы технической инвентаризации и другое. Кроме того, регионы наделяются полномочиями по установлению дополнительного перечня документов, которые позволят гражданам приобрести право на землю под гаражом.

В случае принятия законопроекта, он вступит в силу в 2021 году.