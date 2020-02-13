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13.02.2020 12:44
Рубрика: В мире

В Шотландии нашли гигантский скелет загадочного морского существа

Текст: Владимир Шилов

На один из пляжей в Шотландии на берег вынесло скелет гигантского морского существа. Как пишет британская газета Daily Mail, необычная находка, на первый взгляд, похожа на останки на кита, косатки или дельфина.

Фото: Петрухин/РИА Новости
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Сообщается, что первыми животное заметили местные жители, прогуливавшиеся по побережью около города Абердин. Инцидент произошел спустя сутки после урагана "Сиара", который в начале недели накрыл Великобританию и Ирландию. Фотографии загадочных костей моментально разлетелись по соцсетям. Сторонники конспирологии поспешили сделать вывод, что на пляж выбросило Лох-несское чудовище, которому порядком поднадоело сидеть в родном озере. По их мнению, "Несси" под покровом ночи преодолел 300 километров по суше, чтобы попробовать свои силы на океанских просторах, однако не сумел приспособиться к новым условиям.

Более прозаическую версию предложили ученые из Эдинбургского университета. По их мнению, скелет, скорее всего, принадлежит взрослой особи гренландской полярной акулы.

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