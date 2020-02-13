В Шотландии нашли гигантский скелет загадочного морского существа

На один из пляжей в Шотландии на берег вынесло скелет гигантского морского существа. Как пишет британская газета Daily Mail, необычная находка, на первый взгляд, похожа на останки на кита, косатки или дельфина.

Сообщается, что первыми животное заметили местные жители, прогуливавшиеся по побережью около города Абердин. Инцидент произошел спустя сутки после урагана "Сиара", который в начале недели накрыл Великобританию и Ирландию. Фотографии загадочных костей моментально разлетелись по соцсетям. Сторонники конспирологии поспешили сделать вывод, что на пляж выбросило Лох-несское чудовище, которому порядком поднадоело сидеть в родном озере. По их мнению, "Несси" под покровом ночи преодолел 300 километров по суше, чтобы попробовать свои силы на океанских просторах, однако не сумел приспособиться к новым условиям.

Более прозаическую версию предложили ученые из Эдинбургского университета. По их мнению, скелет, скорее всего, принадлежит взрослой особи гренландской полярной акулы.