Власти Хубэя заявили о новом методе диагностики коронавируса

Комитет здравоохранения провинции Хубэй объяснил резкий скачок числа зараженных коронавирусом COVID-19 и скончавшихся. Все дело в новом методе диагностики. По данным ведомства, в диагностическую классификацию случаев заболевания был добавлен "клинический диагноз".

Китайские специалисты уверены, это позволит пациентам получать лечение на ранней стадии, что повысит эффективность принимаемых мер, пишет "Интерфакс". В Хубэе были проведены обследования и пересмотрены результаты предыдущих предполагаемых случаев заболевания, а новые пациенты были диагностированы в соответствии с новой классификацией.

По последним данным, число заболевших в провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи человек, из них скончались 1310, выздоровел 3441 житель. За пределами КНР заболевание выявлено в 24 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, сейчас специалисты занимаются разработкой сразу четырех вакцин против коронавируса. При этом две из них могут начать тестировать на людях уже через три-четыре месяца. Доступной новая вакцина станет через год-полтора.