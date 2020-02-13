ВОЗ: Вакцину от коронавируса начнут тестировать на людях через 3-4 месяца

Сейчас специалисты занимаются разработкой сразу четырех вакцин против нового коронавируса COVID-19. При этом две из них могут начать тестировать на людях уже через три-четыре месяца. Об этом в среду журналистам сообщила главный исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Шваминатан.

По ее словам, эксперты в рамках глобального форума ВОЗ, состоявшегося в Женеве 11 и 12 февраля, обсудили возможные временные рамки для определения, какую из вакцин нужно будет протестировать в приоритетном порядке. Шваминатан также отметила, что вакцина станет доступна через 12-18 месяцев, пишет ТАСС.

Ранее гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Джебрейсус заявлял, что первые образцы вакцины от нового коронавируса могут быть представлены через 1,5 года. Он призвал "сосредоточиться на отражении распространения вируса", а также уточнил, что случаи заражения зарегистрированы в 24 странах.

Отметим, что в двухдневном глобальном форуме, организованном ВОЗ с целью выработки мер по борьбе с коронавирусом, приняли участие около 400 экспертов из разных стран мира. Они попытались выявить пробелы в знаниях о COVID-19 и скоординировать международные усилия в сфере разработки методов лечения. От России в нем приняли участие специалисты Минздрава и Роспотребнадзора.