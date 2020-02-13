"Волга" агента КГБ: блогер восстановил забытый ГАЗ-21

Автомобильный видеоблогер Roma Urraco рассказал об очередной "капсуле времени". В этот раз он раскопал раритетную 21-ю "Волгу" и дал ей вторую жизнь. Советским седаном в своё время владел сотрудник КГБ.

Серой-голубой ГАЗ-21 1964 года выпуска с сомнительным пробегом в 19 тысяч километров привели в практически заводское состояние. В рамках детейлинга "Волгу" помыли и почистили от слоя пыли и грязи, сам кузов подвергся полировке.

После восстановления "Волга" преобразилась. Родная эмаль кузова, хром и эмблемы теперь блестят, но присутствуют мелкие сколы и подкрасы, а также частичная поверхностная коррозия на колесных арках, решетке радиатора и заднем бампере. Внутреннее убранство, выполненное в бежевых тонах, может похвастать оригинальной обивкой сидений и оплёткой рулевого колеса. Подкапотное пространство и багажное отделение также имеют приемлемый вид.

В дальнейшем автомобиль ожидает комплексное техническое обслуживание всех узлов и агрегатов. Спустя 45 лет простоя в гараже "Волгу" запустят, поставят на ход и оценят в движении.

Напомним, ГАЗ-21 "Волга" выпускалась с 1956 по 1970 годы. Всего за этот период с конвейера Горьковского автозавода сошло около 638798 машин. В нынешнем году легендарной модели исполняется 64 года.