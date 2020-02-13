Вышел трейлер "Отеля Белград" с Биковичем от создателей "Холопа"

Российская кинокомпания "Централ партнершип" представила на суд зрителей трейлер ромкома "Отель Белград", главную роль в котором сыграл сербский актер Милош Бикович, давно известный отечественному зрителю по многочисленным ролям в российских фильмах ("Солнечный удар", "Духless 2", "Отель Элеон", "Балканский рубеж" и, конечно же, "Холоп").

Следует отметить, что "Отель Белград" сразу по многим параметрам может похвастаться творческим преемством: дело не только в том, что компания Yellow, Black and White участвовала в съемках "Холопа", сериалов "Фитнес", "Кухня", "Отель "Элеон", но и в том, что сюжетная линия "Отеля Белград" продолжает открытый финал "Отеля "Элеон". Паша - непутевый и легкомысленный племянник бывшей хозяйки "Элеона", становится хозяином пятизвездочной гостиницы в столице Сербии. Паша ввязывается в конфликтную ситуацию с местным мафиози, и единственное, что может загладить причиненный вред - женитьба на его дочери. Но тут на горизонте снова появляется Даша, его любовь из далекой России, которая будоражит в нем былые воспоминания.

В одном из интервью Бикович отметил, что обратился к разработчикам франшизы с вопросом о возможности разработки "сербской" линии открытого финала "Отеля "Элеон" и был чрезвычайно рад, получив согласие.

Бикович считает, что, помимо увлекательного сюжета, картина, отчасти отснятая в Сербии, сможет познакомить россиян и граждан ближнего зарубежья с Сербией и Белградом в частности. По мнению Биковича, его родина является "скрытой жемчужиной": Белград славится своей неповторимой и колоритной атмосферой, живописностью отдельных мест, как и Сербия в целом, но их надо уметь находить, и возможности здесь практически безграничны, как на личностном уровне, так и на более глобальном.

В еще одном видеоматериале, посвященном съемкам фильма, отдельно был отмечен труд российских сценаристов, которые приехали в Сербию, чтобы на собственном опыте ощутить балканский колорит в естественных условиях его бытия, что положительно отразилось на сюжетных ходах, репликах и нюансах сценария.

Миодраг Радонич, еще один сербский актер, задействованный в съемках, выразил свою благодарность разработчикам из России за то, что они внимательно относились к их замечаниям и были открыты всему новому, что обрушилось на них с приездом в Сербию. Несмотря на безусловно присутствующее сходство в чертах национального характера, между двумя народами существуют существенные различия, которые становятся видимыми именно на материале произведения, призванного быть правдоподобным с точки зрения реплик и отражать реальность с максимально естественными взаимоотношениями героев.

Что примечательно, ранее в одном из своих интервью Милош Бикович говорил о том общем, что связывает русских и сербов - это и культура, и история, и система ценностей, и духовность. "Мы не братские народы, как мне кажется, а две ветви одного дерева", - поэтически выразился самый известный российский актер сербского происхождения.

"Отель Белград" выйдет в прокат 5 марта 2020 года, в ролях снимались: Милош Бикович, Диана Пожарская, Борис Дергачев, Александра Кузенкина, Любомир Бандович, Барбара Таталович, Миодраг Радонич, Елизавета Орашанин и другие.