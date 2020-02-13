Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил распространить суд присяжных на большинство уголовных дел о тяжких преступлениях, в том числе в сфере предпринимательской деятельности. Исключение, по его мнению, может быть сделано только для уголовных дел, содержащих сведения, составляющие гостайну, а именно для дел о шпионаже и измене родине.

Предложение добавить присяжным полномочий прозвучало 11 февраля на совещании судей федеральных судов. После совещания Вячеслав Лебедев напомнил журналистам, что о возможном расширении подсудности дел присяжным говорилось в поручении президента. Владимир Путин дал его после своей декабрьской встречи с членами СПЧ. Будет, вероятно, реализовано и другое его поручение - ввести институт судебных следователей, которые могли бы рассматривать ходатайства об арестах и их продлении; санкционировать обыски и другие следственные мероприятия, а также рассматривать допустимость доказательств, представленных органами предварительного расследования. Вячеслав Лебедев подчеркнул, что это пока его собственные предложения. "Но я их делал осмысленно, на основе анализа судебной практики, судебной статистики и правоприменительной деятельности".

По данным Верховного суда, в 2019 году присяжные в райсудах вынесли приговоры в отношении 585 человек. При этом 26 процентов вердиктов были оправдательными, 15 процентов из них потом отменила вышестоящая инстанция, а обвинительные приговоры отменялись в 11 процентах случаев.

В 2019 году присяжные вынесли приговоры в отношении 585 человек. 26 процентов вердиктов были оправдательными

Если предложения Вячеслава Лебедева будут вскоре облечены в закон, это станет лишь продолжением тренда. Полномочия присяжных были серьезно расширены в 2018 году. Тогда участие присяжных в рассмотрении дел распространилось на районные и гарнизонные суды (ранее таким правом располагали только региональные и окружные). Появилась и возможность рассмотрения дел присяжными в отношении женщин, а также мужчин старше 65 лет (ранее они не имели права на суд присяжных, поскольку к ним не может быть применен самый суровый вид наказания - пожизненное лишение свободы). Кроме того, было расширено число статей УК, дела по которым могут рассматривать присяжные.

По статистике, в делах публичного обвинения, то есть с участием прокурора, оправдательные приговоры в 2018 году составили 0,2 процента и еще 0,17 процента пришлось на другие реабилитирующие решения. Но как только в деле стали участвовать граждане, не имеющие аффилированных интересов с судебной или правоохранительной системой, картина резко изменилась: присяжные гораздо строже подходят к оцениванию доказательств, убедительности аргументов, приводимых стороной обвинения, - и выносят оправдательные приговоры почти в 40 раз чаще, чем профессиональные судьи.

"Я должна согласиться с председателем Мосгорсуда Ольгой Егоровой, которая, объясняя высокую долю оправдательных вердиктов, высказывает предположение, что, видимо, у нас не все и не всегда в порядке с качеством следствия, - говорит научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Екатерина Ходжаева. - Неполнота расследования влияет на вердикт присяжных. Но наша модель суда присяжных отличается от англосаксонской, где уголовное дело собирают одновременно и сторона защиты, и сторона обвинения. Они обе приходят с папками и своими версиями. При этом есть два набора доказательств - в плюс и в минус. Более того, если у вас есть доказательства, которые свидетельствуют той стороне о ее невиновности, а вы их ей не предоставили, вы теряете лицензию как адвокат (а обвинитель имеет такую же адвокатскую лицензию, как и защитник). И наоборот: если у вас есть свидетельства против своего клиента, вы обязаны предоставить их стороне обвинения".

Только 16 процентов россиян готовы добровольно вершить судьбы своих сограждан, а 78 процентов от такой чести отказываются

Поскольку суд присяжных склонен оправдывать подсудимого чаще, чем профессиональный судья, число людей, ходатайствующих о таком суде возросло в 2018 году почти в два раза. Но, по данным фонда "Общественное мнение", только 16 процентов россиян готовы добровольно вершить судьбы своих сограждан, а 78 процентов от такой чести отказываются. К кандидату в присяжные предъявляется целый ряд требований. Он не должен знать никого лично из участников процесса. Он не должен иметь опыт работы в правоохранительных органах, Вооруженных силах в течение последних пяти лет. Он не должен быть вовлечен в расследование других уголовных дел. Он должен не только не иметь судимости, но и не быть ни разу под судом. Его мнение о деле не должно быть сформировано публикациями в СМИ.

Ни судья, ни обвинитель, ни защитник, расследуя дело, ни на какой его стадии - ни в допросе сторон, ни в предоставлении доказательств, ни в прениях - не имеют права говорить с присяжными юридическим языком. Например, слово "убийство" в обиходном языке имеет расширительное толкование, тогда как Уголовный кодекс жестко сфокусирован. Поэтому все правоприменители, включая судей, вынуждены не использовать это просторечное слово. Они заменяют его такими уже устоявшимися эвфемизмами, как "намеренное лишение жизни" или "нанес ранения".

В Российской империи присяжные оправдывали около 40 процентов подсудимых. И поводы для недовольства суд присяжных в России давал всегда. Победоносцев вообще советовал Александру III бестрепетно покончить с этим "баловством". Но император принял другое решение - не упразднять, а развивать суд присяжных, постепенно расширяя его полномочия. То же самое - развитие суда присяжных с расширением его полномочий - происходит и в сегодняшней России.