Законопроект о "гаражной амнистии" внесен в правительство России

На улице владельцев гаражей по всей стране зажегся зеленый свет - в правительство РФ был внесен проект федерального закона по так называемой гаражной амнистии.

Миллионы собственников таких гаражей никак не могли оформить их в собственность. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Ее суть проста - у миллионов владельцев гаражей появилась реальная возможность стать хозяевами своей "малой недвижимости" не только на словах, но и на деле. Сегодня по закону очень многие из них никак не могут оформить гаражи в собственность, хотя пользуются ими десятилетия, вложили в них деньги и труд.

Документ называется так: "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены".

Проект разрабатывался Минэкономразвития России совместно с Росреестром в течение двух лет. В Росреестре подчеркивают: при подготовке законопроекта они работали с органами власти в регионах и с органами местного самоуправления.

Судя по сведениям Единого государственного реестра недвижимости, незарегистрированными в стране являются более чем 3,5 миллиона гаражей.

Судя по сведениям Единого государственного реестра недвижимости, незарегистрированными в стране являются более чем 3,5 миллиона гаражей

Из-за отсутствия, как выражаются чиновники, "правоустанавливающих" документов граждане годами не могли оформить эти объекты недвижимости. А сами постройки из-за отсутствия в законе даже такого определения, как "гараж", не учитывались.

Поэтому количество фактически существующих, но не оформленных как положено объектов велико, но точную цифру никто не знает.

Не так давно глава Росреестра, а ныне заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко сравнивала предлагаемые "гаражным" законопроектом меры с "дачной амнистией", которая серьезно упростила порядок оформления собственности для граждан. По ее мнению, "гаражная амнистия" облегчит жизнь более 4,5 миллиона автовладельцев.

Минэкономразвития предложило особый механизм оформления прав граждан на участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых стоят гаражи.

Море гаражей в нашей стране возводили именно на государственных и муниципальных землях. Посмотрите на окраины больших и маленьких городов: буквально в каждом - целые "улицы" бесконечно тянущихся гаражей.

В документах на мой гараж, к примеру, сказано, что он располагается на земле, которая выделена в аренду местному обществу автолюбителей.

Такие гаражи построили до введения в действие Градостроительного кодекса РФ. А еще мы гаражами называли принадлежащие гражданам машино-места, расположенные в коллективном гараже. Такие вообще располагаются чуть ли не у каждой многоэтажки.

Все это добро было вроде бы наше, и в то же время по бумагам нам не принадлежало.

А теперь, по сути этого документа, законопроектом устанавливается перечень документов, подтверждающих владение гражданином таким "объектом гаражного назначения".

Обратите внимание: слова "гараж" раньше в законодательстве просто не было.

Такими доказательствами, к примеру, являются длительное добросовестное использование, выплата пая в гаражном кооперативе или ранее полученное решение о распределении гаража. А также документы, подтверждающие оплату различных платежек при эксплуатации или полученные в прежние годы документы технической инвентаризации и другое.

Обратите внимание: даже такого слова, как "гараж", раньше в отечественном законодательстве просто не существовало

Но и это не все. Законопроектом субъекты Российской Федерации наделяются полномочиями по установлению дополнительного перечня документов, которые позволят гражданам приобрести право на землю под гаражом.

А теперь ответ на главный вопрос: когда же владельцам гаражей ждать обещанной амнистии? Если правительство и парламентарии поддержат документ, то согласно законопроекту вступление в силу нового порядка ожидается в 2021 году.

Цитата

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ:

- По данным Единого реестра недвижимости, в стране 4 млн гаражей. Каково количество неоформленных объектов, никому не известно. Как правило, у фактических владельцев есть проблемы с постановкой на учет. Гаражно-строительные кооперативы возникали еще в советское время. У кого-то земля не оформлена, у кого-то участок был выделен при предприятии, но нет документов. В законодательстве отсутствуют даже понятия "гараж", "гаражно-строительный кооператив".

Не установлены лица, ответственные за содержание и эксплуатацию. Мы написали концепцию решения вопроса по аналогии с "дачной амнистией". Граждане быстро получат право на свой гараж.