Абрамченко поручила проработать поддержку регоператоров при банкротстве

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила определить базовые принципы реализации федеральных проектов нацпроекта "Экология" и представить в правительство ключевые "дорожные карты" всех мероприятий, а также поручила разработать механизмы поддержки региональных операторов в случае их банкротства.

"Сегодня необходимо на всех уровнях создавать прозрачные инвестиционные модели построения в стране новой отрасли. Но недопустимо перекладывать на плечи добросовестных граждан финансовые проблемы тех же региональных операторов. Уже есть 11 субъектов, где могут возникнуть риски. Мы должны предусмотреть все сценарии и в экстренном случае выступить гарантом стабилизации оказания услуг населению в сфере обращения с отходами", - сказала Виктория Абрамченко на заседании проектного комитета национального проекта "Экология".

Заседанию предшествовала серия совещаний по определению основных проблем и правовых пробелов в рамках исполнения федеральных проектов, входящих в национальный проект "Экология". Так, в части федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" необходимо ускорить разработку и создание федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, а также утвердить программу востребованных мер поддержки инвестиционных проектов в регионах.

Приоритетной задачей является исполнение поручения президента РФ по созданию новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП) по принципу "загрязнитель платит". Рассматриваются меры по разграничению экологических обязательств между производителями упаковки и предприятиями-переработчиками, а также усиление методов контроля за утилизацией. Проект концепции Минприроды России должно представить вице-премьеру уже в конце февраля.

По итогам реализации проекта "Чистая страна" ликвидированы 16 выявленных до 2018 года несанкционированных свалок и 48 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, общая площадь восстановленных и рекультивированных земель составила 545 га. Виктория Абрамченко отметила, что, несмотря на результаты работы "в цифрах", при принятии решений о включении объектов в план реализации федерального проекта "Чистая страна" необходимо пересмотреть механизм их отбора. По федеральному проекту "Комплексная система обращения с ТКО" решение о строительстве инфраструктуры ТКО необходимо осуществлять с учетом существующих мощностей по обработке и утилизации ТКО в регионах.

Кассовое исполнение федерального бюджета по итогам 2019 года составило 66,3%. Одной из ключевых причин неисполнения стала работа регионов по подготовке проектно-сметной документации для возведения объектов капитального строительства в рамках нацпроекта. По мнению вице-премьера, необходимо в кратчайшие сроки интегрировать работу профильных ведомств и субъектов с учетом системных подходов правительства в этой сфере.

Виктория Абрамченко поручила оперативно довести финансирование до субъектов, и достичь 100 % кассового исполнения по итогам 2020 года. Ранее на заседании президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил выяснить причины, по которым не было использовано финансирование, выделенное на реализацию нацпроектов. Премьер-министр назвал недопустимым любое затягивание сроков.