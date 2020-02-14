Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил запланированную поездку в США и встречу с американским президентом Дональдом Трампом, которая должна была состояться в марте в Белом доме.

По информации Business Insider, причина кроется в заметно ухудшившихся отношениях между двумя политиками в последнее время.

Сначала Джонсон должен был посетить Вашингтон вскоре после своей победы на выборах в декабре. Однако этот статусный визит неоднократно откладывался из-за появившихся разногласий между двумя лидерами. Их кульминацией стал телефонный разговор в прошлом месяце, в ходе которого Джонсон бросил вызов своему "старшему товарищу" по вопросу дальнейшей работы китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в Великобритании.

По информации источников, Трамп был настолько разъярен тем, что Джонсон не прислушивается к его указаниям, что прервал разговор с британским премьером и даже в сердцах бросил трубку на стол. Как следствие, в пятницу Джонсон официально отклонил поездку в США. Как отметили источники издания, британский премьер затаил обиду на Вашингтон после серии скандалов с президентом США по поводу Ирана, Huawei, а также отклоненного Трампом запроса Даунинг-стрит о выдаче жены американского дипломата, которая в прошлом году сбила насмерть британского подростка и уехала в США, сбежав от следствия.

Джонсон поддержал Huawei, несмотря на многочисленные угрозы Трампа и его союзников, что США откажутся от сотрудничества в сфере безопасности с Великобританией, если сделка состоится. В Вашингтоне опасаются, что технология Huawei может иметь негативные последствия для безопасности стран Запада. Сообщается, что угрозы Трампа "раздражали" правительство Великобритании, поскольку Джонсон был разочарован неспособностью президента США "предложить какие-либо альтернативы".

Источники заявил, что Джонсон "сосредоточится на своей внутренней повестке дня в ближайшие месяцы". Напомним, что премьер-министр Британии был одним из немногих близких международных союзников Трампа: глава Белого дома называл Джонсона "фантастическим", "хорошим человеком" и "британским Трампом".