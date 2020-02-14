Новости

У Renault появится новый бюджетный электромобиль в Европе 19:37
Инфицированных коронавирусом в Китае будут выявлять при помощи телефонов 19:36
Генетики нашли гигантские вирусы, способные заражать бактерии 19:18
Анна Курникова опубликовала фото своего третьего ребенка от Иглесиаса 19:10
Суд обязал Кержакова выплатить бывшей жене 5 млн за неуплату алиментов 18:50
Суд решил оставить под арестом экс-главу МВД по Республике Коми 18:43
В Египте арестовали британца, похлопавшего таможенника по спине 18:42
В Мурманской области сняли триллер "Кольская сверхглубокая" 18:34
Житель КБР ранил из ружья малолетнюю девочку, пытаясь разогнать собак 18:25
В московском метро мужчина погиб под поездом 18:20
В Москве гражданин КНР отдал мошенникам 10 миллионов рублей за маски 18:04
Любовные письма художников прочитали на выставке в Екатеринбурге 18:01
"Красная Армия всех сильней": вышел тизер новых "Очень странных дел" 17:59
Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной 17:40
В Карелии ребенок пострадал при падении в детсаду 17:39
Фонд Инносоциум выступит партнером форума "Здоровье женщины - благополучие нации" 17:37
СК завел дело после жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале 17:33
Пожары в Австралии помогли найти уникальное оружие 17:33
Чистая прибыль "Яндекса" упала на 75 процентов 17:19
В Карелии после смерти женщины уволили фельдшера "скорой" 17:13
Volkswagen выдал свой кроссовер за Opel 17:08
В Орле разлилась тонна серной кислоты 17:05
В Петербурге уволили учителя, читавшего восьмиклассникам Есенина 17:02
Возбуждено дело по факту ДТП с шестью погибшими под Тамбовом 16:55
Под Тверью руководство школы-интерната заподозрили в краже 6 млн рублей 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
14.02.2020 18:55
Рубрика: В мире

Джонсон отменил поездку в США после ссоры с Трампом

Текст: Андрей Васильев
Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости
Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил запланированную поездку в США и встречу с американским президентом Дональдом Трампом, которая должна была состояться в марте в Белом доме.

По информации Business Insider, причина кроется в заметно ухудшившихся отношениях между двумя политиками в последнее время.

Фото: REUTERS
Вашингтон отсрочил введение санкций против Huawei

Сначала Джонсон должен был посетить Вашингтон вскоре после своей победы на выборах в декабре. Однако этот статусный визит неоднократно откладывался из-за появившихся разногласий между двумя лидерами. Их кульминацией стал телефонный разговор в прошлом месяце, в ходе которого Джонсон бросил вызов своему "старшему товарищу" по вопросу дальнейшей работы китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в Великобритании.

По информации источников, Трамп был настолько разъярен тем, что Джонсон не прислушивается к его указаниям, что прервал разговор с британским премьером и даже в сердцах бросил трубку на стол. Как следствие, в пятницу Джонсон официально отклонил поездку в США. Как отметили источники издания, британский премьер затаил обиду на Вашингтон после серии скандалов с президентом США по поводу Ирана, Huawei, а также отклоненного Трампом запроса Даунинг-стрит о выдаче жены американского дипломата, которая в прошлом году сбила насмерть британского подростка и уехала в США, сбежав от следствия.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Трамп заявил, что не против проголосовать за гея-кандидата в президенты

Джонсон поддержал Huawei, несмотря на многочисленные угрозы Трампа и его союзников, что США откажутся от сотрудничества в сфере безопасности с Великобританией, если сделка состоится. В Вашингтоне опасаются, что технология Huawei может иметь негативные последствия для безопасности стран Запада. Сообщается, что угрозы Трампа "раздражали" правительство Великобритании, поскольку Джонсон был разочарован неспособностью президента США "предложить какие-либо альтернативы".

Источники заявил, что Джонсон "сосредоточится на своей внутренней повестке дня в ближайшие месяцы". Напомним, что премьер-министр Британии был одним из немногих близких международных союзников Трампа: глава Белого дома называл Джонсона "фантастическим", "хорошим человеком" и "британским Трампом".

В мире Европа Великобритания В мире США

Главное сегодня

Путин помиловал трех граждан России
Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ
Песков: Вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают
Правительство РФ разработало меры для улучшения лечения онкобольных
Сбербанк опроверг новую утечку данных своих клиентов
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
В мире
В мире
Самый ценный экспонат с "Титаника" показали в США