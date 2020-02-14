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14.02.2020 15:05
Рубрика: Страхование

Чем будет грозить отзыв диагностической карты автомобиля

Текст: Николай Грищенко
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В июне нынешнего года вместе с новым законом о техосмотре вступят в силу постановления, регламентирующие штрафные санкции в отношении нарушителей правил. Лишение диагностической карты автомобиля кроме финансовых потерь может привести к другим неприятным последствиям.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Водителям не придется возить с собой документ о техосмотре

Прежде всего могут возникнуть проблемы с получением полиса страхования автогражданской ответственности ОСАГО, так как данные об отзыве диагностической карты автоматически будут передаваться в страховую компанию.

"Пока закон об ОСАГО не предусматривает такого основания для расторжения договора ОСАГО, как выявление нарушений при проведении ТО. В то же время, если автовладелец располагает поддельной диагностической картой, которую он приобрел, понимая, что она поддельная, он может быть привлечен к ответственности по статьям УК, предусматривающим наказание за подделку документов", - сообщили aif.ru в Российском союзе автостраховщиков.

Кроме того, договор ОСАГО может быть признан недействительным как договор, заключенный с нарушением закона.

Необходимо также отметить, что в июле в кодекс административных правонарушений будут внесены поправки, определяющие штрафы за нарушения при проведении ТО. К примеру, за управление машиной без техосмотра штраф может вырасти с 500-800 до 2 тысяч рублей.

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#страхование