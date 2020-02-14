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14.02.2020 00:07
Рубрика: Культура

Чешскому композитору Петрову вручили орден Дружбы в посольстве РФ в Праге

Текст: Владимир Снегирев (Прага)
В посольстве России в Праге состоялась церемония вручения ордена Дружбы знаменитому чешскому композитору Вадиму Петрову.
Одним из первых композитора поздравил чехословацкий космонавт, Герой Советского Союза Владимир Ремек. Фото: Владимир Снегирев Одним из первых композитора поздравил чехословацкий космонавт, Герой Советского Союза Владимир Ремек. Фото: Владимир Снегирев
Одним из первых композитора поздравил чехословацкий космонавт, Герой Советского Союза Владимир Ремек. Фото: Владимир Снегирев

Вадим Вадимович родился в 1932-м году в столице Чехословакии. Его родословная по отцу ведет к старинному дворянскому роду Репниных-Репнинских. Мама у него - чешка.

"Мне одинаковы близки оба славянских народа, которые дали миру таких великих музыкантов, как Чайковский, Прокофьев, Дворжак и Сметана", - сказал композитор, получая награду.

Петров написал почти полторы тысячи музыкальных произведений. Большинству чехов его творчество известно по мультсериалу, посвященному похождениям Кротика и Сверчка - этот хит здесь можно сравнить по популярности с нашим "Ну, погоди". Он также автор саундтреков к радиопостановкам произведений русской классики, а вальс "Первая любовь", написанный по мотивам одноименной повести Тургенева, сам стал классикой.

Фото: Предоставлено пресс-службой Года музыки Великобритании и России
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Авторские концерты композитора собирают полные залы в самых престижных дворцах Праги. Когда-то он основал здесь Народную консерваторию, его именем названа детская музыкальная школа в столице Чехии.

Этот красивый, высокий человек, с породистой осанкой и манерами настоящего русского интеллигента два года назад был героем большой публикации в "Российской газете". Тогда, отвечая на мой вопрос, отчего он, родившийся в центре Европы и бывавший в России только наездами, пишет такую щемяще-русскую музыку, Вадим Вадимович ответил: "Наверное, гены сказываются. Моя душа - русская".

На церемонии в посольстве в присутствии своих родных и друзей 88-летний композитор вновь коснулся этой темы: "Я чувствую сопричастность к моим знаменитым русским предкам, которыми я чрезвычайно гордился всю свою жизнь и которые всегда были для меня примером нравственности и любви к родине".

Культура Музыка Классика В мире Европа Чехия

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