Что сразу нужно сделать после покупки подержанного автомобиля

Приобретение подержанного автомобиля - это за редчайшим исключением покупка кота в мешке. Даже если перед сделкой вы протестировали автомобиль в сервисе и провели юридическую проверку документов и истории машины (на предмет ДТП, ЧП и прочих возможных повреждений и несоответствий), существует целый ряд моментов, на которые следует обратить повышенное внимание.

Замените технические жидкости

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Не стоит особенно полагаться на привлекательный пробег, который демонстрирует одометр вашего нового автомобиля. Километраж может быть искусно скручен, причем таким образом, что следов вмешательства в систему вы можете и не обнаружить. Отсюда - логичный вывод: не принимайте на веру слова бывшего владельца о том, что он "провел техобслуживание в полном объеме", да и вообще "последнее время не ездил на этом автомобиле". Первое, что следует сделать, купив машину не у друзей или близких знакомых, - это поменять технические жидкости. Речь идет прежде всего о моторном масле.

Если вы точно знаете, какое масло было залито ранее, лучшим вариантом будет продолжить использование того же смазочного материала. Если же такой информации нет или бывший владелец путается в показаниях (например, не знает, что использовалось - синтетика или минералка - и не может назвать бренд масла), двигатель следует промыть. Мы не рекомендуем применение так называемых "пятиминуток" - моющих добавок, которые заливаются в двигатель перед сменой масла: они действуют слишком агрессивно, в ряде случаев после применения таких "пятиминуток" могут, к примеру, потечь сальники. Используйте качественное промывочное масло, которое заливается в двигатель после слива старого масла. Время его использования должно быть небольшим (не более десяти минут).

Есть и еще один приемлемый вариант промывки - маслом, на котором предполагается дальнейшая эксплуатация двигателя. В этом случае гоняете мотор с новым маслом на холостом ходу, затем масло сливается и заменяется новым маслом с теми же характеристиками и, разумеется, с установкой нового масляного фильтра. Если вы не уверены в "честности" пробега автомобиля, то следует заменить также охлаждающую жидкость (антифриз), тормозную жидкость, масло в коробке передач, бачке гидроусилителя руля и редукторе, если автомобиль полноприводный.

Обновить расходники

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Чтобы не исключить проблемы в предстоящей эксплуатации, будет не лишним заменить также топливный, воздушный и салонный фильтры, а также аккумулятор и свечи, даже если визуально эти элементы находятся в удовлетворительном состоянии. Особо серьезное внимание уделите состоянию тормозной системы. Загоните машину на подъемник и оцените состояние тормозных колодок и тормозных дисков.

Что касается задних барабанных тормозных механизмов, знайте, что у большинства моделей со стороны кожуха барабана есть смотровое окно для оценки толщины накладок. Если толщина фрикционной накладки уменьшится до 2 мм, это будет означать износ в 100%. Уменьшение же толщины тормозного диска примерно на 2 мм означает износ в 100%. И, кстати, по износу дисков можно сделать выводы о реальном пробеге вашего автомобиля.

Далее - если пробег большой (больше 100 тыс. км) и вы не знаете, когда производилась замена ремня и цепи ГРМ (и менялись ли они вообще), замените ремень вместе с роликами. В вариаторных коробках при подобном пробеге, возможно, понадобится замена ремня вариатора. Что касается щеток стеклоочистителей, они, как правило, выхаживают не дольше сезона без потери своих рабочих свойств, поэтому потратьтесь и на них.

Менять ли шины? Для ответа на это вопрос, узнайте дату их выпуска (месяц и год производства указывается на боковине покрышки. Например, обозначение "0820" можно расшифровать как 08 - восьмая неделя 2020 года, т. е. февраль 2020 года). Шины, прослужившие больше пяти лет, логично заменить новыми. Убедитесь также, что резина, установленная на машину, имеет приемлемую глубину протектора (при остаточной высоте протектора меньше 1.6 мм использовать резину будет небезопасно).

Провести обработку кузова

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Стоит ли делать антикор - дополнительную антикоррозийную обработку? Это зависит от того, какой вы приобрели автомобиль, его возраста и особенностей эксплуатации. Если речь идет об автомобилях российского, китайского или узбекского производства старше трех-четырех лет, антикоррозийная обработка рекомендована. К этому времени заводской антикор, как правило, изнашивается под воздействием дорожных абразивов и реагентов.

Как минимум, стоит обработать днище, колесные арки, сварные швы и соединения панелей дверей и крышки багажника. Также независимо от возраста и марки подержанной машины, стоит сделать антикор, если машина прошла кузовной ремонт, при котором проводились сварочные работы или корректировалась геометрия кузова. Что касается материалов, проще всего использовать так называемые ML-масла (аналоги мовиля и популярного средства "Раст Стоп"), либо задействовать более серьезный подход, добавив к ML-маслам твердые (битумные) защитные составы. Бонус применения второго метода состоит в том, что такие защитные покрытия являются к тому же дополнительной шумоизоляцией.

Что касается кузова автомобиля, то на первом этапе следует устранить очаги коррозии, если таковые имеются. Как правило, такие изъяны локализованы на порогах, капоте и в районе колесных арок. Устранить коррозию можно механическим способом (зачисткой до металла с последующей грунтовкой, шпаклевкой и покраской), либо химическим использование средств для удаления ржавчины (ортофосфорная кислота, ВСН-1 Нейтрализатор, цинкор, паста "Антиржавчина"). После удаления следов коррозии обработайте автомобиль полирующими средствами (восковые полироли, силанты, "жидкое стекло").

Косметика

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Наверняка, для вас важен и эстетический аспект. Если так - приведите в должное состояние салон. Если купленная вами машина прокурена, потребуется полная химчистка салона и кондиционера. После чистки в салоне, весьма вероятно, установится, не самый приятный запах химикатов, поэтому стоит использовать ароматизаторы для его подавления. Как вариант, можно озонировать салон. Такая услуга, которую активно предлагают автосервисы, поможет привести микроклимат в салоне автомобиля в гигиеническую норму.

В процессе озонирования автомобиля удаляются неприятные запахи, уничтожаются бактерии, происходит практически полная стерилизация как поверхностей, так и внутренних полостей салона.

Алгоритм процедуры следующий: в салон устанавливается озоногенератор, включается вентиляционная система, воздух в салоне циркулирует 20 минут, затем после отключения вентиляции генератор должен работать еще как минимум 15 минут. Финальный штрих - наведение лоска. Панель приборов и внутреннюю часть стекол протрите специальными мягкими салфетками - они устранят налет, к примеру, от того же курения. Кожаные сиденья и оплетку рулевого колеса можно обработать специальным пропитками, которые придадут таким элементам блеск и вернут мягкость.