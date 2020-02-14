ФАС доработала правила предустановки российских приложений на гаджеты

В числе других требований к приложениям: легальность работы на территории России, популярность (не менее 100 тысяч скачиваний и 100 тысяч уникальных пользователей в месяц), обеспечение безопасности персональных данных, отсутствие нарушений в этой сфере за последние 3 года, совместимость с системным ПО, на базе которого работает устройство. Кроме того, они не должны содержать недокументированных возможностей.

Требования о предустановке российских приложений на электронные устройства можно будет не соблюдать, только если на рынке не окажется программ нужно класса, удовлетворяющих всем требованиям, и если изготовитель гаджета не сможет договориться ни с одним разработчиком ПО - "получит отказ от всех". "Об отсутствии возможности предустановки российской программы изготовитель электронного устройства должен разместить информацию в публичном доступе не позднее, чем за 2 месяца до даты начала производства", - уточняется в проекте постановления.

Обязанность предустанавливать отечественные приложения с 1 июля 2020 года вводится для производителей смартфонов. На этих устройствах в первую очередь появятся российские поисковики и навигаторы. Антивирусники, почтовые сервисы, приложение портала госуслуг, мессенджеры, социальные сети, платежная система - с 1 июля 2021 года. Аудиовизуальные сервисы и программы, обеспечивающие бесплатный доступ к телеканалам первого и второго мультиплекса, должны будут предустанавливаться с 1 июля 2022 года.

Для производителей компьютеров и планшетов требования вступают в силу 1 июля 2021 года, телевизоров с цифровым блоком управления - 1 июля 2022 года.

Проект постановления предполагает, что компании, выпускающие электронные устройства, будут сами выбирать способы предустановки. Их несколько. Во-первых, предустановка на жесткий диск с разворачиванием программного обеспечения при активации девайса. Во-вторых, размещение визуализированных образов (иконок) российских программ на экране. В-третьих, размещение диалогового окна ("окна выбора") при активации устройства, где пользователю будет предложено выбрать для загрузки российские программы.

"Для подзаконного акта, которым является постановления правительства, документ грешит крайне расплывчатыми формулировками, - считает Антон Гуськов, представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). - Например, норма о том, что приложение можно будет не предустанавливать, если получен отказ от всех разработчиков. Производителю устройства будет крайне сложно понять, всех ли разработчиков он опросил и от всех ли получил отказ. Особенно, в контексте того, что исчерпывающего списка этих самых разработчиков не будет".

По словам Гуськова, также смущает история со сроками. Они не реалистичны, полагает собеседник "РГ". "Конечно, на смартфонах у многих пользователей уже есть российские навигаторы и поисковики, но они были установлены в добровольном порядке самими владельцами устройств. Обязательная предустановка - совсем другое дело, требующее серьезной подготовки, - указывает он. - Даже если постановление будет утверждено в апреле, двух оставшихся до вступления требований в силу будет недостаточно".

Все эти аспекты, по мнению Гуськова, могут наложиться на сложности, вызванные ситуацией с коронавирусом и приостановкой производства электроники в Китае. В итоге, производители электроники будут вынуждены в короткие сроки решать массу проблем. Есть риск, что это приведет к коллапсу.